شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات لا تعرفها عن السد العالى.. قبل الذكرى 63 لوضع حجر الأساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل فى 9 يناير الذكرى 63 لوضع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لوضع حجر أساس السد العالى عام 1960، الذى تم بناؤه بمساعدة الاتحاد السوفيتى في ذلك الوقت بعد رفض البنك الدولى تمويله.

وفى التقرير التالى نرصد 10 معلومات عن السد العالى:

1- وضع حجر أساسه الرئيس جمال عبدالناصر بمساعدة الاتحاد السوفيتى فى 1960.

2- اكتمل بناؤه عام 1968.

3- تم افتتاحه رسميا عام 1971.

4 قدرت تكلفته بنحو مليار دولار ثلثها من قبل الاتحاد السوفيتى.

5- حمى مصر من مخاطر الفيضان وساعد فى التحكم بتدفق المياه.

6- ساهم فى توليد الطاقة الكهرومائية لانارة مدن وقرى مصر

7- كون خلفه أكبر بحيرة صناعية فى العالم بطول 500 كيلو متر متوسط، وعرض 10 كيلو مترات، وسعة تخزينية 162 مليار متر مكعب.

8- يبلغ طول السد 3600 متر، وعرض القاعدة 980 مترا، عرض القمة 40 مترا ، والارتفاع 111 مترا.

9- يمكن أن يمر خلال السد تدفق مائي يصل إلى 11,000 متر مكعب من الماء في الثانية الواحدة.

10 ساهم فى زيادة مساحة الرقعة الزراعية بمصر من 5.5 إلى 7.9 مليون فدان .