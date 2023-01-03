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ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 3/1/2023 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 5:19  ص

موعد صلاة الظهر 11:59 ص

موعد صلاة العصر 48: 2

موعد صلاة المغرب 5:07 م

موعد صلاة العشاء  6:29


الإسكندرية         وقت صلاة الفجر 5:25 ص

موعد صلاة الظهر 12:04

موعد صلاة العصر 2:50

موعد صلاة المغرب 5:09 م

موعد صلاة العشاء 6:32 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 5:15

موعد صلاة الظهر 11:55 م

موعد  صلاة العصر 2:43 م 

موعد صلاة المغرب 5:02 م

موعد صلاة العشاء 6:25  م.         

   مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 5:04

وقت صلاة الظهر 11:47 

موعد صلاة  العصر 2:40 م

وقت صلاة المغرب 5:00 م

وقت صلاة العشاء 6:20 م.     


مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 5:06  ص

موعد صلاة الظهر 11:53 ص

موعد صلاة العصر 51: 2

موعد صلاة المغرب 5:13 م

موعد صلاة العشاء 6:30

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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