شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 3/1/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:19 ص
موعد صلاة الظهر 11:59 ص
موعد صلاة العصر 48: 2
موعد صلاة المغرب 5:07 م
موعد صلاة العشاء 6:29
الإسكندرية وقت صلاة الفجر 5:25 ص
موعد صلاة الظهر 12:04
موعد صلاة العصر 2:50
موعد صلاة المغرب 5:09 م
موعد صلاة العشاء 6:32 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 5:15
موعد صلاة الظهر 11:55 م
موعد صلاة العصر 2:43 م
موعد صلاة المغرب 5:02 م
موعد صلاة العشاء 6:25 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:04
وقت صلاة الظهر 11:47
موعد صلاة العصر 2:40 م
وقت صلاة المغرب 5:00 م
وقت صلاة العشاء 6:20 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:06 ص
موعد صلاة الظهر 11:53 ص
موعد صلاة العصر 51: 2
موعد صلاة المغرب 5:13 م
موعد صلاة العشاء 6:30