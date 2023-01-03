شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 3/1/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.



مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:19 ص

موعد صلاة الظهر 11:59 ص

موعد صلاة العصر 48: 2

موعد صلاة المغرب 5:07 م

موعد صلاة العشاء 6:29





الإسكندرية وقت صلاة الفجر 5:25 ص

موعد صلاة الظهر 12:04

موعد صلاة العصر 2:50

موعد صلاة المغرب 5:09 م

موعد صلاة العشاء 6:32 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 5:15

موعد صلاة الظهر 11:55 م

موعد صلاة العصر 2:43 م

موعد صلاة المغرب 5:02 م

موعد صلاة العشاء 6:25 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:04

وقت صلاة الظهر 11:47

موعد صلاة العصر 2:40 م

وقت صلاة المغرب 5:00 م

وقت صلاة العشاء 6:20 م.



مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:06 ص

موعد صلاة الظهر 11:53 ص

موعد صلاة العصر 51: 2

موعد صلاة المغرب 5:13 م

موعد صلاة العشاء 6:30