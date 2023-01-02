شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز حماية المستهلك: حملات مكثفة لضبط أسعار السلع بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن أزمة الأسعار عالمية وليست محلية، ولكن هناك انفراجة بعد تدخل الرئيس السيسى فى الإفراج عن البضائع، ونعيش حاليا فى حالة طوارئ 24 ساعة من العاملين بالجهاز لرصد المخالفات من بعض التجار".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على عبر برنامجه حضرة المواطن: "هناك الكثير من التجار الشرفاء لديها مواقف وطنية لتغذية الشوادر لتوفير السلع بأسعار مخفضة.. وهناك كثر من التجار غلت السلع وقامت بممارسات غير شريفة فى الأماكن الشعبية والأكثر احتياجا، ولكن هناك حملة كبرى من الجهاز لضبط الأماكن الشعبية".

وتابع: "حملات كبرى للتأكد من أسعار السلع الاستراتيجية، وتبين هناك زيادة ومغالاه فى الأسعار، وتم تحرير عدد من المخالفات كبيرة جدا".

وحددت المادة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المُستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، البيانات التى يلتزم المورد بوضعها على السلع، وهى كالآتى:

1- اسم السلعة.

2- بلد المنشأ.

3- اسم المنتج أو المستورد واسمه التجارى وعنوانه وعلامته التجارية إن وجدت.

4- تاريخ الإنتاج.

5- مدة الصلاحية للسلع التى لها فترة زمنية لصلاحيتها للاستهلاك.

6- شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال.

7- الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات.

8- مدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان.

9- العمر الافتراضى.

10- يلتزم المورد فى الأحوال التى قد يؤدى فيها استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك بأن يضع على المنتج ما يبين الطريقة الصحيحة لاستخدامه وكيفية الوقاية من الأضرار المُحتملة وكيفية علاجها فى حالة حدوثها.