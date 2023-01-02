شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف التجارية: أسعار الأعلاف انخفضت 50% بسبب الإفراج عن البضائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور علاء عز، الأمين العامة لاتحاد الغرف التجارية، أن كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة من الإفراج عن كميات كبيرة من البضائع ستؤدى لخفض الأسعار من 10 إلى 15%، فضلا عن فتح الكثير من منافذ أهلا رمضان وسط إفراج عن كميات كبيرة عن البضائع مما سيؤدي لزيادة في المعروض وانخفاض في الأسعار.

وأضاف الدكتور علاء عز، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن كل الآليات ستجبر كل المحال على خفض الأسعار ووضع السعر العادل، موضحا أن هناك آليات كثيرة لإعلان السعر للمواطن، والقانون واضح في المخالف يتم مصادرة البضائع وفي حالة التكرار غلق المكان.

وأفاد الدكتور علاء عز، بأن أسعار الأعلاف انخفضت في الأسواق 50%، وهذا من أثار الإفراج عن البضائع في الموانئ، ووصلت هذه الافراجات إلى السوق، فضلا عن الإفراج عن مواد خام مما أدى إلى وفرة في المعروض، مؤكدا أن الحل لأزمة الأسعار قريب جدا وبدأت البضائع تنخفض في الموانئ.

وتشهد الأسواق حالة من التفاؤل الكبير عقب قرارات الإفراج عن البضائع المتكدسة بالموانئ، وتوفير قرابة 5 مليارات دولار تقريبا خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذى ساهم بصورة مباشرة فى تهدئة سوق الأعلاف والدواجن.

وكشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية، أن أسعار طن الأعلاف انخفض حوالى 1300 جنيه للطن ليسجل مستويات 23800 جنيه مقابل مستويات اقتربت من 25 ألف جنيه الأمر الذى وفر احتياجات المزارع ومن ثم هدوء فى الصعود الكبير فى أسعار الدواجن والبيض.

وأضاف فى تصريحات خاصة أن هناك تنسيق مع وزارة الزراعة والتجارة وكافة الجهات المعنية لتسهيل الإفراج عن كميات أخرى من الأعلاف خلال الأيام القليلة المقبلة مما يساهم فى ضبط الأسعار وهدوء الأسواق.