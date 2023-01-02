الخليج 365: المتحف الكبير.. «الخليج 365» فى جولة داخل أكبر صرح أثرى بالعالم

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القاهرة - سامية سيد - تناولت الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: المتحف الكبير.. «الخليج 365» فى جولة داخل أكبر صرح أثرى فى العالم.. أول ظهور للختم المدفون للملك رمسيس الثانى منذ 3 آلاف عام.. الرئيس السيسى يوجه بتكامل توطين صناعة مراكب الصيد مع جهود تطوير البحيرات

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مصر تسترد 17 قطعة أثرية من الولايات المتحدة.. وزير الخارجية: الدولة المصرية متمسكة باستعادة آثارها المهربة إلى الخارج بشكل غير شرعى.. وتوجه إيجابى من «الفاتيكان» لإرجاع بعض الآثار التى بحوزتها.. وزير السياحة والآثار: استعدنا خلال السنوات الماضية 29 ألفا و300 قطعة أثرية مهربة.. ومصطفى وزيرى لـ «الخليج 365»: لن نفرط فى أى قطعة أثرية تم تهريبها إلى الخارج بطريقة غير شرعية



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