شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختارالإثنين، 02 يناير 2023 06:46 م
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الأحد الموافق 8 يناير 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بدلا من يوم السبت الموافق 7 يناير 2023
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