شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق مسابقة القراءة الحرة بجوائز مالية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن إجراء مسابقة القراءة الحرة للأئمة والواعظات وخطباء المكافأة وغيرهم للعام الحالي 1444هـ / 2023م، وذلك في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي للأئمة والواعظات، وإيمانًا بالدور الكبير الذي يقوم به الأئمة والواعظات في التثقيف والتنوير، ومن أجل تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وضرورة الاطلاع الدائم ومتابعة القراءة والتحصيل العلمي لثقل المواهب وتنميتها، ورغبة منها في تحفيز جميع المهتمين بالخطاب الديني بالقراءة والتثقيف الديني .

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، المسابقة على النحو التالي :

الفرع الأول : للأئمة والواعظات وخطباء المكافأة :

1. كتاب "مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة" طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب أو طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

2. كتاب "المختصر الشافي في الإيمان الكافي" طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب أو طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

3. كتاب "الشأن العام بين حرية الرأي ومسئولية الكلمة" طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب أو طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

الفرع الثاني : مفتوح للجميع :

1. كتاب "المختصر الشافي في الإيمان الكافي" طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب أو طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

2. كتاب "العملات الافتراضية المشفرة" طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب أو طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

3. كتاب "عقد المواطنة" طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب أو طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

4. كتاب "المرأة ودورها في الدولة الوطنية" طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب أو طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

المكافآت لكل فرع على حدة :

• الأول : 20 ألف جنيه بشرط الحصول على 75 % فأكثر في الاختبارين التحريري والشفوي كل على حدة .

• الثاني : 15 ألف جنيه بشرط الحصول على 70 % فأكثر في الاختبارين التحريري والشفوي كل على حدة .

• الثالث : 10 آلاف جنيه بشرط الحصول على 65 % فأكثر في الاختبارين التحريري والشفوي كل على حدة .

• 5 جوائز قيمة كل جائزة 5 آلاف جنيه بشرط الحصول على 60 % فأكثر في الاختبارين التحريري والشفوي كل على حدة .

• 10جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة ألف وخمسمائة جنيه .