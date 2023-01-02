شكرا لقرائتكم خبر عن غدا أمطار متفاوتة الشدة بأغلب الأنحاء والصغرى بالعاصمة 12 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يتوقع أن يشهد غدا فرص أمطار خفيفة مساء بنسبة حدوث 30٪ على القاهرة الكبرى وخليج السويس، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 40٪، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 60٪، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 40٪ على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء، وفرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين ومرسى علم بنسبة حدوث 40٪، وفرص أمطار خفيفة مساء على شمال الصعيد بنسبة حدوث 30٪.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.