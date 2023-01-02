شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة وأماكن الأمطار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال ال 72 ساعة المقبلة، حيث تشهد البلاد فرص أمطار على مناطق متفرقة تمتد للقاهرة الكبرى مساء غدا الثلاثاء .

وأشارت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوى فى طبقات الجو العليا يؤثر بصورة كبيرة على محافظات السواحل الشمالية الغربية تحديداً فى مطروح والإسكندرية وبعض المناطق من شمال الوجه البحرى.

وتابعت: من غد الثلاثاء متوقع استمرار تأثرنا بالمنخفض وتعمق فرص وكميات الأمطار للمناطق الداخلية، حيث تشهد البلاد، فرص أمطار خفيفة مساء بنسبة حدوث 30٪ على القاهرة الكبرى وخليج السويس، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 40٪ ، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 60٪ ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 40٪ على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء .

وأضافت أن فرص أمطار تمتد لتكون خفيفة على حلايب وشلاتين ومرسى علم بنسبة حدوث 40٪ ، مع فرص أمطار خفيفة مساء على شمال الصعيد بنسبة حدوث 30٪، لافته إلى أنه مع يوم الأربعاء متوقع استمرار فرص الأمطار ولكن بكميات أقل ومناطق مختلفة .

ويشهد اليوم الإثنين، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.