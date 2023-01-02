شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تعلن إطلاق مسابقة المدرسة المنتجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن إطلاق مسابقة المدرسة المنتجة "مشروعى مستقبلى" لجميع الطلاب والمعلمين في جميع المدارس الحكومية والرسمية فى جميع مراحل التعليم للعام الدراسي 2022 / 2023.

وأكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن الهدف من المسابقة نشر ثقافة المدرسة المنتجة واكساب الطلاب مهارات وحرف يدوية مفيدة، وتبادل الخبرات وتوفير واجهة مشرفة واسعة؛ لعرض منتجات الطلاب وتحقيق عوائد مادية للطلاب والمشرفين المشاركين في المشروعات ، بالإضافة إلى تحقيق عوائد مادية للمدرسة لمواجهة متطلباتها، وتوفير منافذ تسويقية؛ للعمل على تسويقها في جميع المدارس والإدارات التعليمية .

وتهدف المدرسة المنتجة إلى :

١. تعميق روح الانتماء والولاء وحب الوطن القائم على الادراك الواعي التوازن بين الحقوق والواجبات.

٢. التاكيد على الهوية المصرية بالحفاظ على التراث والحرف اليدوية.

٣. إعداد جيل جديد يتميز بالإبداع والابتكار في مجال ريادة الأعمال.

٤. جعل المدرسة المنتجة أحد المحاور الأساسية في خريطة التعليم وربطها ربطا مباشرا باحتياجات السوق المحلي وتلبية احتياجات البيئة المحيطة.

٥. بناء الشخصية المتكاملة للطالب بأسلوب علمي وتربوي من خلال إتاحة الفرصة لممارسة الطالب لكافة أنشطة ومشروعات الوحدة المنتجة.

٦. حسن توظيف الإمكانات المتاحة بالمدرسة في توفير مناخ مناسب أمام الطلاب والبيئة المحيطة بالمدرسة في اكتساب المعارف والمهارات الخاصة في مجالات( الفنون الموسيقى -التكنولوجيا- التربيه الرياضيه -الانتاج الصناعي- والانتاج الزراعي.... الخ)

٧.توفير مناخ مناسب للتنافس الشريف بين الطلاب لتحقيق طموحاتهم الشخصية في إطار أخلاقي وتربوي.

وتعتمد الفكرة الرئيسيه للمسابقه على :-

-العمل على نشر ثقافة المدرسة المنتجة وإكساب الطلاب المعارف والمهارات وتنفيذ مشروعات المدرسة المنتجة بأفكار مبتكرة وإبداعية ضمن فريق عمل بالمجتمع المدرسى وذلك في إطار تربوى بحيث يتميز المشروع

حداثة فكرة المشروع وتميزه فى المجالات سابقة الذكر .

*يفضل أن يكون المشروع إنتاجيا ثم تنفيذه بالفعل داخل المدرسة وفق دراسة جدوى معتمدة .

*مشروع جماعي بحد أقصى ثلاثة طلاب.

الفئات المستهدفة للمشاركة في المسابقة :

- جميع طلاب المدارس الحكومية والرسمية في جميع مراحل التعليم العام.

مجالات المسابقة:

- يسمح للمقيمين بالمشاركة في المسابقة بمشروع واحد فقط يتعلق بالمعارض والمهارات الخاصة بمجال واحد من المجالات التالية :

١-تدوير المخلفات والمشروعات الخضراء "صديقة البيئة ".

٢- صناعات ومشغولين يدوية .

٣- مشغولات ومنتجات خشبية وفنية .

وفيما يلي بعض نماذج لبعض المشروعات سالفة الذكر علي سبيل المثال :-

تطوير المخلفات

ملابس جاهزة ومفروشات

تصنيع اكسسوارات

رسم على الزجاج

مفارش ومعلقات من السيرما والحرير

مشغولات من النحاس

حرف النجارة للمنتجات الخشبية من الأرابيسك

أزياء شعبية تراثية

شيلان من التلي والكروشيه المنسوخ

منتجات متنوعة من الأحجار الكريمه

لعب أطفال من الخشب أو الورق

حفر وزخرفة وتلوين منتجات زجاجية

إنتاج المطهرات والمنظفات وكافة منتجات الوقايه الصحيه

خداديات ومعلقات نسيجية

مشغولات يدوية وفنية وديكورية

صناعة الخوص والسلال والقبعات

تحف زخرفة و زجاجية

منتجات من الجلد على الطراز الفرعوني

صناعة العطور

أي مشروع انتاجي اخر من حرف البيئة المحيطة)

أنواع الأعمال:

يتم المشاركة فى المسابقة بمشروع فردى أو جماعي ويفضل المشاركة في المسابقة بمشروع جماعي واحد كما يمكن اشتراك طالب واحد بمشروع واحد .

شروط المشروع المقدم للمسابقة:-