شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تعلن إطلاق مسابقة المدرسة المنتجة والان مع تفاصيل الخبر
وتهدف المدرسة المنتجة إلى :
١. تعميق روح الانتماء والولاء وحب الوطن القائم على الادراك الواعي التوازن بين الحقوق والواجبات.
٢. التاكيد على الهوية المصرية بالحفاظ على التراث والحرف اليدوية.
٣. إعداد جيل جديد يتميز بالإبداع والابتكار في مجال ريادة الأعمال.
٤. جعل المدرسة المنتجة أحد المحاور الأساسية في خريطة التعليم وربطها ربطا مباشرا باحتياجات السوق المحلي وتلبية احتياجات البيئة المحيطة.
٥. بناء الشخصية المتكاملة للطالب بأسلوب علمي وتربوي من خلال إتاحة الفرصة لممارسة الطالب لكافة أنشطة ومشروعات الوحدة المنتجة.
٦. حسن توظيف الإمكانات المتاحة بالمدرسة في توفير مناخ مناسب أمام الطلاب والبيئة المحيطة بالمدرسة في اكتساب المعارف والمهارات الخاصة في مجالات( الفنون الموسيقى -التكنولوجيا- التربيه الرياضيه -الانتاج الصناعي- والانتاج الزراعي.... الخ)
٧.توفير مناخ مناسب للتنافس الشريف بين الطلاب لتحقيق طموحاتهم الشخصية في إطار أخلاقي وتربوي.
وتعتمد الفكرة الرئيسيه للمسابقه على :-
-العمل على نشر ثقافة المدرسة المنتجة وإكساب الطلاب المعارف والمهارات وتنفيذ مشروعات المدرسة المنتجة بأفكار مبتكرة وإبداعية ضمن فريق عمل بالمجتمع المدرسى وذلك في إطار تربوى بحيث يتميز المشروع
حداثة فكرة المشروع وتميزه فى المجالات سابقة الذكر .
*يفضل أن يكون المشروع إنتاجيا ثم تنفيذه بالفعل داخل المدرسة وفق دراسة جدوى معتمدة .
*مشروع جماعي بحد أقصى ثلاثة طلاب.
الفئات المستهدفة للمشاركة في المسابقة :
- جميع طلاب المدارس الحكومية والرسمية في جميع مراحل التعليم العام.
مجالات المسابقة:
- يسمح للمقيمين بالمشاركة في المسابقة بمشروع واحد فقط يتعلق بالمعارض والمهارات الخاصة بمجال واحد من المجالات التالية :
١-تدوير المخلفات والمشروعات الخضراء "صديقة البيئة ".
٢- صناعات ومشغولين يدوية .
٣- مشغولات ومنتجات خشبية وفنية .
وفيما يلي بعض نماذج لبعض المشروعات سالفة الذكر علي سبيل المثال :-
تطوير المخلفات
ملابس جاهزة ومفروشات
تصنيع اكسسوارات
رسم على الزجاج
مفارش ومعلقات من السيرما والحرير
مشغولات من النحاس
حرف النجارة للمنتجات الخشبية من الأرابيسك
أزياء شعبية تراثية
شيلان من التلي والكروشيه المنسوخ
منتجات متنوعة من الأحجار الكريمه
لعب أطفال من الخشب أو الورق
حفر وزخرفة وتلوين منتجات زجاجية
إنتاج المطهرات والمنظفات وكافة منتجات الوقايه الصحيه
خداديات ومعلقات نسيجية
مشغولات يدوية وفنية وديكورية
صناعة الخوص والسلال والقبعات
تحف زخرفة و زجاجية
منتجات من الجلد على الطراز الفرعوني
صناعة العطور
أي مشروع انتاجي اخر من حرف البيئة المحيطة)
أنواع الأعمال:
يتم المشاركة فى المسابقة بمشروع فردى أو جماعي ويفضل المشاركة في المسابقة بمشروع جماعي واحد كما يمكن اشتراك طالب واحد بمشروع واحد .
شروط المشروع المقدم للمسابقة:-
*يسمح لكل مشترك او فريق التقدم بعمل واحد فقط على ان لايزيد الفريق عن ٣ مشاركين
*تحديد المجال الذي يندرج تحتة المشروع المشارك في المسابقة.
*يقدم دراسة جدوى معتمد للمشروع وفق النموذج المعد من قبل الادارة العامة للمدرسة المنتجة
*ان يكون المشروع منفذ بالفعل بالمدرسة لعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢
*يرفق كشف معتمد من المدرسة بمبيعات المشروع وصافي الأرباح التي تحققت
* التأكد من استيفاء استمارة (بيانات المشروع المقدم لمسابقة " مشروعي مستقبلي " المرفقه.
* يتم اختيار افضل مشروع فى كل مجال على مستوي الإدارة بمعرفة مسئول الوحدة المنتجة واثنين من مسئولي الأنشطة المعاونة ذات الصلة بالمشروعات.
*ترفع جميع المشروعات الفائزة علي مستوي الإدارة الي السيد مدير الوحدة المنتجة بمديرية التربية والتعليم من جميع الادارات التعليمية التابعة لها.
* يقوم مدير الوحدة المنتجة بكل مديرية تعليمية بتشكيل
لجنة تقييم الاعمال المقدمة لاختيار مشروع واحد فقط فائز لكل مجال علي مستوي المديرية في ضوء معايير التحكيم في استمارة التقييم المرفقة .
* ترسل المشروعات الفائزة من كل مديرية بحد أقصي٣ مشروعات في المجالات الثلاثة سالفة الذكر علي العنوان التالي:
القاهرة _١٢ شارع الفلكي _ ديوان عام وزارة التربية التعليم والتعليم الفني _ إدارة المدرسة المنتجة*
* يشرط عدم الاشتراك بعمل سبق الاشراك بة في مسابقات أخرى.
* يمكن زيارة رابط الإدارة العامة للمدرسة المنتجة للإطلاع علي ان إعلان المسابقة على صفحة الإدارة العامة للمدرسة المنتجة بموقع وزارة التربية والتعليم التالي :
https://moe.gov.eg/administration-of -the-prodouctive-school/
*معايير التقييم*
تخضع المشروعات المشاركة في المسابقة لعناصر التقييم التالية :
وضوح هدف /أهداف المشروع
حداثة الفكرة و الابتكار في المشروع
توثيق المشروع بالصور و لقطات فيديو وكتابة نبذة مختصرة عن فكرة المشروع واهدافة ومدي النجاح الذي حققه .
يفضل أن يكون المشروع الجماعي مع تحديد أدوار المشاركين
أساليب الدعاية والإعلان عن المشروع
مدي مناسبة المشروع للمرحلة العمرية
إجراءات الأمن والسلامة في تنفيذ المشروع .
الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع
قيمة الأرباح التي حققها المشروع
مزايا المشاركة في المسابقة:
تحقيق أهداف المسابقة
تشجيع جميع الطلاب علي المشاركة بابدعاتهم ونتاج انشطتهم في المسابقات والمنافسات الشريفة.
تكوين اتجاة ايجابي لدي الطلاب نحو المشاركة في الأنشطة المدرسية والعمل الجماعي
منح الفائزين جوائز مادية قيمة و شهادات تقدير
تبادل الخبرات من خلال نشر الاعمال الفائزة وافكار المشروعات الرائدة علي موقع الوزارة .
- جوائز المسابقة:
(١) *الفائز الأول في كل مجال : (1800 جنيه )
(٢) *الفائز الثاني في كل مجال (1500 جنيه)
(٣) *الفائز الثالث في كل مجال(1200 جنيه )
(٤) *الفائززون من الرابع الي العاشر : في كل مجال شهادة تقدير
# يحصل كل مشرف علي المشروع الفائز بالمراكز من الاول حتي الثالث في كل مجال علي مبلغ (500 جنيه) خمسمائة جنيه مكافأة نظير الإشراف .
مستويات التحكيم
أولا : يتم تجميع المشروعات الفائزة من كل الادارات التعليمية حيث يتم اختيار مشروع واحد بكل مجال من كل إدارة تعليمية وترفع الاعمال الفائزة الي مدير الوحدة المنتجة بالمديرية التعليمية في موعد أقصاه 15 مارس 2023 وتطبق معايير التقييم علي كافة الاعمال من خلال لجنة تقييم كفء لا تقل عن ثلاثة أعضاء برئاسة مدير الوحدة المنتجة بالمديرية، ويتم اختيار مشروع ( واحد فقط ) فائز لكل مجال ، وترفع الاعمال الفائزة بكل مديرية الي الإدارة العامة للمدرسة المنتجة بديوان عام الوزارة في موعد أقصاة نهاية مارس 2023.
ثانيا : يتم تجميع المشروعات الفائزة من كل مديرية تعليمية وتطبق عليها معايير التقييم لتحديد الاعمال الثلاثة الأوائل الفائزة في كل مجال من قبل لجنة تشكل بداية المدرسة المنتجة بالوزارة وتضم بعض خبراء مجال التخصص بالادارات المعاونة بديوان عام الوزارة لتحديد الفائزين بالماركز الثلاثة الاولي وترتيب باقي المشروعات .