وزير الشباب ورئيس جامعة حلوان يشهدان افتتاح مؤتمر كلية التربية الرياضية

وفي كلمته، أوضح الدكتور أشرف صبحي، أن التقدم التكنولوجى في غاية الأهمية ووسيلة فعالة نحو التطور والتقدم في مختلف المجالات لمواكبة هذا التقدم التكنولوجي، واستخدام الأساليب الحديثة في علوم الرياضة، في ضوء توجه الدولة المصرية ورؤية القيادة السياسية نحو التحول الرقمي للمجتمع المصرى في شتى القطاعات، والاستفادة من التطور التكنولوجي الذي تشهده دول العالم.

وقدم وزير الشباب والرياضة عرضاً حول استراتيجية الوزارة والتي تعتمد على محورين أساسيين وهما الرياضة من أجل التنمية ورياضة البطولة، وأثرهما على تطوير المجال الرياضي، كما استعرض استراتيجية الوزارة نحو تمكين الشباب في العديد من المجالات، وارتباطها بأهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

ومن جانبه، رحب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بوزير الشباب والرياضة والضيوف في رحاب جامعة حلوان، مؤكدًا على أهمية دور كلية التربية الرياضية، موضحا أنه لا يوجد بناء جيد للمجتمع من دون الرياضة، مشيرًا إلى أهمية هذا المؤتمر وموضوعاته التي تركز على متجهات التقدم التكنولوجى لعلوم الرياضة بالوطن العربي، فالرياضة أصبحت علم مهم وهذا يعكس رؤية القيادة السياسية بالإهتمام بالرياضة فهي أول خطوة للحفاظ على سلامة البدن والعقل للأجيال القادمة، فجامعة حلوان جامعة قوية بتخصصاتها الفريدة والمميزة.

وتمنى رئيس جامعة حلوان، أن يسهم هذا المؤتمر في إثراء البحث العلمي ومخرجات التعليم، حيث تعد هذه الكليات الرياضية من أهم القطاعات بالجامعة ولهم دورًا كبيرًا في المنظومة التعليمية والرياضية، لذا يتم العمل على تطوير هذه الكليات وفقًا للمقتضيات والمتطلبات العالمية الحديثة، لذا جارى العمل على ذلك بما يتواكب مع سوق العمل، ومع تطور المهنة ‬ويتماشى‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬للتخصص.

وأضاف رئيس جامعة حلوان، أن هذا المؤتمر يهدف إلي الوصول إلي رؤية واقعية حول دور التقدم التكنولوجي فى حل إشكاليات المجال الرياضى بالوطن العربي، إقتراح ضوابط قانونية للمساهمة فى التطوير والنهوض بالرياضة بالوطن العربي فى ظل التقدم التكنولوجي المتسارع، بالإضافة إلي الربط بين البرامج العلمية بكليات التربية الرياضية ومتطلبات سوق العمل.

وأشار الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، إلى أن المؤتمر يتناول العديد من المحاور ومنها واقع التشريعات الرياضية في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع، استخدامات التكنولوجيا الحديثة في مجال الإدارة الرياضية، لوائح الاتحادات الرياضية الدولية والتطور الرقمي للاعبين، المسئولية القانونية والمدنية في مجال الإصابات الرياضية، حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بين التشريع والتطبيق، كما يناقش المؤتمر المناخ والرياضه - بالتطبيق علي توصيات المؤتمر الدولي (COP 27) مصر 2022، ويتم التحاور حول ممارسة الرياضة حق للجميع بين النص الدستوري وقانون الرياضة (رؤي وفلسفة المجتمع)، الصلابة العقلية من المزاج والذكاء الانفعالي.

وأشارت الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن المؤتمر يتناول العديد من الندوات وورش العمل عن قانون الرياضة (الإشكاليات – الطموح)، الاتجاهات المستحدثة في علوم الرياضة بالوطن العربي (الرؤية – التحديات)، التشريعات الرياضية ودورها في تطوير الحركة الرياضية العربية، تحديات البناء اللائحي لكليات التربية الرياضية بالوطن العربي، ويأتي المؤتمر في ظل تزايد التنافسية ومعايير التصنيف الدولي والسعي نحو نقل المعرفة وضرورة الدخول في المنافسة وإنتاج وتنشيط المعرفة وصناعة الأفكار والابتكار والإبداع.

وخلال كلمة عماد العزباوى، أوضح أن المؤتمر يسعى لإعداد جيل جديد قادر على البناء والتطوير ويحمل على عاتقه آمال وتطلعات وطننا ومستقبله المشرق، ويسعى المؤتمر عبر ندواته وجلساته العلمية الى تبادل المعرفة والحوار لاستيعاب العديد من قضايا التطور التكنولوجي لعلوم الرياضة ضمن سياق تشاركى يهدف إلي إيجاد تفهمات لفهم الواقع العلمي والمجتمعي ويسعى لمواكبة التطور في المعرفة وتطبيقاتها وآفاقها المتجددة.

وخلال فعاليات المؤتمر نقل الدكتور صبحي حسانين رئيس الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، تحية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن كلية التربية الرياضية بنين تخرج منها قيادات دولية، مهنئا بفوز الجامعات المصرية بعدد كبير من البطولات فى مجال الرياضة اولمبيا وعربيا ودوليا، مضيفا أن الرياضة في مواجهة تحديات كبيرة فى قضايا التقدم التكنولوجى والتحول الرقمي والتغيرات المناخية.

وفى ذات السياق، تم عرض فيلم عن تصور تطوير كليات التربية الرياضية بجامعة حلوان، وفى نهاية الجلسة الافتتاحية تم تكريم الضيوف والمنظمين للمؤتمر.