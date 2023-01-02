كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم ندوة "الاقتصاد الوطنى وتقلبات الاقتصاد العالمي" بحضور وزير المالية

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القاهرة - سامية سيد - •وزير المالية من جامعة مصر: التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا من أجل تخفيف حدة الموجة التضخمية المستوردة

•د. أشرف حيدر رئيس الجامعة: نسعى لمشاركة الدولة فى مواجهة التحديات التى تواجهها وتوعية المواطنين بالوضع الراهن

•د. أحمد سمير عميد الكلية: الاقتصاد المصرى نجح فى تحقيق معدلات نمو ايجابية رغم الظروف الصعبة

•تكريم الدكتور محمد معيط وأحمد درويش وزير التنمية الادارية رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس السابق على هامش الندوة

نظمت كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ندوة تحت عنوان "الاقتصاد الوطنى وتقلبات الاقتصاد العالمي"، بحضور د. محمد معيط وزير المالية، حيث قام الدكتور أشرف حيدر غالب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، باستقبال وزير المالية، فى الندوة التى أقيمت برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء، وبحضور الدكتور شريف رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من عمداء الجامعة.

ورحب الدكتور أشرف حيدر بوزير المالية الدكتور محمد معيط، ونقل تحية رئيس مجلس الأمناء خالد الطوخى للحضور، كما رحب بالضيوف وشكرهم على المشاركة فى الندوة التى تنظمها الجامعة كنوع من المشاركة المجتمعية التى تساهم فى رفعة وتنمية المجتمع خاصة مع فتح الحوار عن وضع الاقتصاد المصرى وتأثره بالاقتصاد العالمي، كما رحب بوجود وزير التنمية الادارية ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس السابق، الدكتور احمد درويش، مؤكدا أن الندوة تطرح كيفية مواجهة الدولة للتحديات التى تواجهها وكيفية التفاعل مع المؤثرات الخارجية فى نقاط هامة جدا.

وقال الدكتور أحمد سمير عميد كلية الادارة والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إنه على الرغم من التحديات الاقتصادية الشديدة بداية من جائحة كورونا وما تلاها من تداعيات وصولا إلى ارتفاع معدلات التضخم عالميا فقد نجح الاقتصاد المصرى فى التعامل معها بما حافظ على القدرة على الاستمرار فى تحقيق معدلات نمو ايجابية وذلك فى ضوء برنامج الاصلاح الهيكلى الذى بدأته الحكومة منذ سنوات وشمل كل من الاصلاحات الهيكلية وضبط المالية العامة، والاصلاحات التشريعية، ومشروعات تطوير المنظومة الضريبية، ومشروعات تطوير ديوان عام الوزاراة والجهات التابعة، والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وما ترتب على ذلك من تحقيق انجازات ملموسة فى فترة قصيرة وانعكس ايجابيا على جهود التنمية وقدرة الدولة فى التدخل بشكل فاعل لدعم الاقتصاد الوطنى وتنفيذ سياسات تحفيزية قادرة على مساعدة القطاعات الرئيسية على مواصلة العمل مع توفير هامش اكبر من الدعم للفئات الاكثر تضررا.

ووجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، التحية والتقدير لرئيس مجلس الأمناء خالد الطوخي، والدكتور أشرف حيدر رئيس الجامعة، على الدعوة الكريمة، متمنيا أن يكون عام 2023 عام خير على الجميع، مشيراً إلى أن الجامعات هى بمثابة مراكز بحث علمى وشريك مهم للغاية للخطط التى تساهم فى تقدم الوطن والدولة حريصة على الاستماع إلى جهد العلماء.

وأكد وزير المالية "أن العام الماضى كان من أكثر الأعوام الصعبة على جميع اقتصادات العالم، وذلك بسبب توالى الازمات، حيث كانت الشكوى فى البداية من التضخم المنخفض والهيكل الديمغرافى وصل فى دول مثل بريطانيا إلى انه لا يوجد نمو سكانى ومع بداية فيروس كورونا العالم اتجه نحو الغلق الكلى لجميع المنافذ بحرى وجوى ومصانع وعطل الانتاج وبذلك ارتكب العالم المتقدم أكبر جرم مع العالم المالي، ولفت الدكتور محمد معيط إلى أن عام 2023 سيكون عام قاسى والكل يجزم بأن العالم فى هذا العام سيعانى بشكل كبير ومعظم الاقتصاديات سيكون لديها ركود، وهذا سيكون للاسف له مردود على الاقتصاد المصرى لاننا مستوردون بشكل كبير فمع استيراد السلع بنستورد التضخم، ذكر أن الاقتصاد المصرى بات أكثر قدرة على التعامل مع الصدمات الخارجية، والتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا من أجل تخفيف حدة الموجة التضخمية المستوردة على المواطنين بقدر الإمكان، مؤكدا أن موازنة العام المالى الحالى أكثر مرونة وقدرة على التعامل الإيجابى مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، بما يُتيح تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتوسع فى مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ويُسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، بحيث تتحمل الدولة أكبر قدر ممكن من الآثار السلبية للموجة التضخمية غير المسبوقة التى أعقبت جائحة كورونا، وتزايدت حدتها مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وقدم الدكتور اشرف حيدر غالب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، التحية للدكتور محمد معيط وزير المالية، على كم المعلومات التى تناولها فى الندوة قائلا:"أحيى الشفافية والمصداقية الواضحة جدا والتى سلطت الضوء بشكل فعال على وضع الاقتصاد المصرى والعالمى وتوعية المواطنين بالوضع الراهن حتى تكون الدولة والمواطن دائما على نفس الخط ويكون الحرص على السعى لزيادة الانتاج القومى بما يتمثل فى زيادة استزراع الاراضى والسعى فى تنمية الاقتصاد المحلى لزيادة صادراته."

وعلى هامش الندوة كرمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وتم منحه درع الجامعة، كما تم تكريم الضيوف وهم الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الادارية ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس السابق، والدكتور محمد عمارة امين سر لجنة الشباب والرياضة، والدكتور أكمل نجاتى امين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، والنائب محمد عزمى وكيل لجنة القيم بمجلس النواب، والنائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، والدكتور مصطفى هديب رئيس الاكاديمية العربية للعلوم الادارية والمالية والمصرفية.