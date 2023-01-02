شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد توضح مواعيد قطار تالجو أيام الجمعة والسبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكة الحديد، أن مواعيد قطار تالجو لم تتغير، حيث يتم تشغيل القطارات يوميا عدا يوم السبت، وفى يوم الجمعة يتم تشغيل قطار مخصوص من الإسكندرية للقاهرة الساعة 9 صباحا وهذا الموعد كل يوم جمعة فقط.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد، أن المواعيد العادية لقطار تالجو الجديد الساعة 2 ظهرا من القاهرة للإسكندرية، والساعة 5.55 صباحا من الإسكندرية للقاهرة، يوميا عدا الجمعة والسبت.

وفى السياق، أعلن المهندس كامل الوزير- وزير النقل وصول القطارين الثالث والرابع لميناء الإسكندرية من قطارات تالجو الفاخرة ضمن العقد المبرم بين وزارة النقل وشركة تالجو الأسبانية لتوريد 7 قطارات مكيفة جديدة ( 6 قطارات + قطار هدية للشعب المصري ) باجمالى 157 مليون يورو شاملة عقد الصيانة وقطع الغيار، كما أنه من المخطط وصول باقي القطارات تباعاً، وذلك فى اطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار التطوير والتحديث الشامل لكافة عناصر منظومة السكك الحديدية ومنها أسطول الوحدات المتحركة.

وأكد وزير النقل، أنه سيتم نقل القطارين الى ورش التالجو بورش فرز القاهرة لتجهيزها بمعرفة الخبراء والمهندسين. والفنيين الاسبان والمصريين لتشغيلها تجريبيا بدون ركاب طبقاً لمعايير السلامة العالمية ، ثم تشغيلها بالركاب في الموعد المخطط، مشيرا إلى انه تم تشغيل أول قطار من هذه القطارات الفاخرة على خط القاهرة الإسكندرية وجاري الاستعداد للتشغيل التجريبي بدون ركاب للقطار الثاني.

وأشار الوزير إلى أنه مع توالي وصول القطارات، سيتم تشغيل عدد منها على خط القاهرة /أسوان لخدمة أهالى الصعيد خلال الفترة القادمة إلى جانب تشغيل عدد من القطارات على خط القاهرة /الإسكندرية وحيث تعد قطارات تالجو نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر حيث تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب