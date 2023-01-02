شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف تفاصيل الخريطة الصحية للحماية من أمراض الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصل الخريطة الصحية للحماية من الإصابة بالأمراض أثناء انخفاض درجات الحرارة، وقالت إنه ينبغى ممارسة الحركة البدنية في اليدين والقدمين مع ارتداء ملابس ثقيلة تحمى من برودة الجو، كما يجب شرب الماء والسوائل قبل الخروج في الطقس البارد.

ونصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بتجنب التعرض للطقس البارد خارج المنزل، للحماية من الأمراض التي تحدث نتيجة عدم قدرة الجسم على التكييف مع انخفاض درجات الحرارة، وشددت علي ضرورى تلقي لقاح الأنفلونزا لكونه يقوي المناعة ويحمى من الإصابة بالفيروس خلال فصل الشتاء.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح لمرضى الجيوب الأنفية تشمل غسْل الأنف بمحلول ملحي أو البخاخات لتِقليل الإفرازات، والتخلص من مسببات التهيج والحساسية، وشرب كمية كافية من المياه يوميا، وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم، تجنب مسببات تهيج الأنف مثل شرب السجائر داخل المنزل والمنظفات المنزلية التي تسبب أبخرة، مؤكدًا على جاهزية مستشفيات وزارة الصحة والسكان لاستقبال أى حالات مرضية.

وأشار إلى أن التعرض للطقس البارد خارج المنزل أو داخله، يمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأعراض المرضية التي تحدث نتيجة عدم قدرة الجسم ككل، أو أجزاء منه، على التكيف مع انخفاض حرارة الأجواء وموجات البرودة قد يؤدي إلى أضرار صحية متعددة، لذلك لابد من تدفئة الجسم والوقاية من تداعيات برودة الأجواء من خلال ارتداء ملابس ثقيلة مناسبة لظروف الأجواء الباردة أو الممطرة، وعدم التواجد خارج المنزل في البرد والرياح وتحت الأمطار لفترة طويلة.

ودعا الدكتور حسام عبد الغفار مجددًا المواطنين الحصول على لقاح فيروس كورونا والجرعات التنشيطية للحماية والحد من عدوى فيروس كورونا COVID، فضلا عن ضرورة تلقى لقاح الأنفلونزا في الخريف حيث انه يقلل من مخاطر الإصابة بالإنفلونزا، بالإضافة إلى أنه يحمي من التهابات الجهاز التنفسي البسيطة ، مثل نزلات البرد، وأكد على أهمية ارتداء الكمامات، لأنها تحمى من الإصابة بنزلات البرد وعدوى فيروس كورونا؛ حيث يجب ارتداؤها في الأماكن المزدحمة، مع غسل أيدينا وتعقيمها بشكل متكرر.