شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران: مطار القاهرة شهد الجمعة الماضية أعلى معدل تشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، أن يوم الجمعة الماضية شهد مطار القاهرة الدولي، أعلى معدل حركة تشغيل له، ليختتم عام 2023 بمعدل تشغيل مرضى للحركة الجوية.

وقال الفريق عباس حلمي، خلال لقاءه مع محرري وزارة الطيران المدني، أن مطار القاهرة شهد مغادرة وسفر 77 ألف راكب يوم الجمعة الماضية، وذلك بالتزامن مع احتفالات العام الجديد وإجازات الكريسماس.

وأوضح وزير الطيران، أن ما يشهده قطاع الطيران المدني، من تطويرات خلال الفترة الحالية والفترات السابقة هو استكمال لما سبق، مؤكدا على استمرار مسيرة التطويرات والتوسعة التي تجرى داخل المطارات المصرية بما يتواكب مع زيادة الحركة.