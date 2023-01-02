شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوجه بتكامل توطين صناعة مراكب الصيد ودعم الصيادين.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ومصطفى الدوجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.



الرئيس السيسي

عقد الرئيس السيسى اجتماعا لمتابعة جهود توطين صناعة مراكب الصيد

وجّه بتكامل توطين الصناعة مع تطوير البحيرات ومبادرات دعم الصيادين

مردود مباشر لتلك الجهود على مضاعفة إنتاج الأسماك ودعم أحوال الصيادين

تعزيز الأمن الغذائى والاقتصاد وتنفيذ استراتيجية الدولة بحُسن استغلال مواردها الطبيعية

اطّلع الرئيس على جهود مشاركة القطاع الخاص فى توطين صناعة اليخوت الحديثة

اطّلع الرئيس على خريطة الأنشطة اللاحقة من مراكز صيانة وإصلاح وبناء لليخوت

الاستفادة من إمكانات السياحة البحرية عبر البحرين الأحمر والأبيض وقناة السويس