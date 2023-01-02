شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التعليم: 30% من أسئلة الثانوية العامة للفهم و40% للتطبيق و30% للإبداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها توجيه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنيبضرورة أن تقيس الأسئلة القدرات العقلية، ونواتج التعلم الحقيقية، والتأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة، وأهمية ارتباط الأسئلة بنواتج التعلم المدرجة بخريطة الاختبار، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالمستويات المعرفية لتكون مقسمة 30٪؜ للفهم و40٪؜ للتطبيق و30٪؜ لحل المشكلات والإبداع، وهو ما يعكس حرص الوزارة على حصول الطالب المجتهد على حقه حفاظًا علي مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وتحقيق العدالة.

الرئيس السيسي يوجه بتكامل توطين صناعة مراكب الصيد الحديثة

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعًا لمتابعة جهود توطين صناعة مراكب الصيد في مصر.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بتكامل توطين صناعة مراكب الصيد الحديثة، بالتوازي مع جهود تطوير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية ومبادرات دعم الصيادين، وما لذلك من مردود مباشر على مضاعفة إنتاج تلك البحيرات من الأسماك، ومن ثم دعم الأحوال الاقتصادية للصيادين، وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، وتنفيذاً لإستراتيجية الدولة الثابتة من حسن الإدارة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية.

وصول القطارين الثالث والرابع من قطارات تالجو الفاخرة لميناء الإسكندرية.. صور

أعلن المهندس كامل الوزير- وزير النقل وصول القطارين الثالث والرابع لميناء الإسكندرية من قطارات تالجو الفاخرة، ضمن العقد المبرم بين وزارة النقل وشركة تالجو الأسبانية لتوريد 7 قطارات مكيفة جديدة ( 6 قطارات + قطار هدية للشعب المصري ) بإجمالى 157 مليون يورو شاملة عقد الصيانة وقطع الغيار، كما أنه من المخطط وصول باقي القطارات تباعاً، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار التطوير والتحديث الشامل لكافة عناصر منظومة السكك الحديدية ومنها أسطول الوحدات المتحركة.

مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى اصطدام مروحيتين بأستراليا

أعلنت السلطات الأسترالية مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح، في اصطدام مروحيتين في الجو، الاثنين، في منطقة جولد كوست السياحية الأسترالية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية دوارات طائرة مروحية على شاطئ رملي على بعد بضعة أمتار من ساحل جولد كوست في جنوب شرق منطقة كوينزلاند الأسترالية.

الحكومة تنفى تقليص المخصصات المالية للمعاشات تزامنا مع الأزمة العالمية

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية للمعاشات تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية، تواصل المركز مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية للمعاشات تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية، مُشددةً على التزام الدولة بالوفاء بجميع المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون تقليصها أو المساس بها

مصر تتسلم تابوتا أثريا فى مقر الخارجية بعد استرداده من أمريكا..صور

تسلم وزير الخارجية سامح شكري، الاثنين، تابوت آثري معروف باسم "التابوت الأخضر" في مؤتمر بمقر الوزارة، وذلك بحضور وزير السياحة والآثار الدكتور أحمد عيسى، والقائم بالأعمال الامريكي في القاهرة.

"التعليم العالى" تغلق كيانا وهميا لمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المُنشأة الوهمية المُسماة "أكاديمية الشروق"، والكائن مقرها (شارع محمد حسن بدران المنطقة السادسة- مدينة نصر- محافظة القاهرة)، وتدعي منح شهادات الدبلومات المُتخصصة في مجالات (السياحة والفنادق، الضيافة الجوية، إدارة أعمال، الموضة والأزياء)، موجهًا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدز الليلة فى الدوري المصري

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع بيراميدز باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصرى

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدز

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الأرصاد: أجواء باردة والصغرى تصل 10 درجات بالقاهرة نهاية الأسبوع الجارى

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة مع أول أيام العام الجديد، حيث يسود طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

موعد مباراة برينتفورد ضد ليفربول فى الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

يلتقى فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، مع نظيره برينتفورد، مساء اليوم الاثنين، في افتتاح منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي.

موعد برينتفورد ضد ليفربول والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول ضد برينتفورد، على "جريفين بارك"، في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين، في الجولة الـ19 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجارى 2022-2023.

شكرى بعد استعادة "التابوت الأخضر": توجيهات لبعثاتنا لملاحقة آثارنا المهربة

أعرب سامح شكرى وزير الخارجية عن سعادته لاستضافة وزارة الخارجية حدث هام، وهو استعادة مصر التابوت الأخضر من الولايات المتحدة، مشيرا لتضافر جهود وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية ووزارة الآثار ومكتب النائب العام فى استعادة القطعة الآثرية المهربة للخارج، موضحا أن الآثار المصرية جزء أصيل من آرثنا الحضاري المصري الذي يبهر العالم.

وأكد وزير الخارجية على التوجيهات الصادرة للبعثات المصرية في الخارج لملاحقة أي عملية اتجار بالآثار المصرية المهربة للخارج، مشيرا لجهود الوزارات المعنية بالتعاون مع وزارة الخارجية لاستعادة الآثار المهربة.

محافظة القاهرة تخصص أرقاما لتلقى بلاغات رفع أسعار السلع

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن غرفة عمليات مديرية التموين في حاة انعقاد دائم لمتابعة عمل الإدارات التموينية الفرعية بالأحياء والتواصل المستمر مع رؤساء الأحياء لمتابعة ضبط الأسواق وتوافر السلع بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أنه يتم تلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على أرقام التليفونات :

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