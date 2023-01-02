شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تناقش مع مدير إدارة الإشارة سبل الاستفادة من خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للاستفادة من الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة فى دعم استراتيجية رقمنة الدولة والتحول الرقمى الآمن ضمن رؤية مصر 2030 ، ألتقى اللواء أركان حرب بكر البيومى مدير إدارة الإشارة رئيس اللجنة العليا لتنفيذ الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، بالدكتوره نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى .

تضمن الاجتماع استعراض امكانيات الشبكة الوطنية المُوحدة للطوارئ والسلامة العامة، والتى توفر جميع الاتصالات الحديثة المؤمنة والتطبيقات المحمولة لصالح كافة الجهات الإدارية بالدولة .

وأشار مدير الإشارة إلى أهمية التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتأمين البنية التحتية المعلوماتية، واستكمال خدمات وإمكانيات الشبكة لتكون العمود الفقرى لاتصالات الجهات الإدارية بالدولة .

من جانبها أشادت وزيرة التضامن الإجتماعى بهذا المشروع القومى الذى يحفظ خصوصية بيانات الدولة ولاسيما الخدمات المتعددة للوزارة، والذى يهدف لبناء منظومة وطنية متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات طبقاً للمقاييس العالمية.

حضر الاجتماع اللواء عمرو فاروق رئيس اللجنة الفنية الدائمة لمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة، وعدد من مسئولى وزارة التضامن الإجتماعى .