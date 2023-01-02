شكرا لقرائتكم خبر عن القمر يقترن بالثريا اليوم فى مشهد بديع بسماء مصر والوطن العربى.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد بسماء مصر والوطن العربي اليوم الإثنين 2 يناير 2023، القمر الأحدب المتزايد قرب عنقود نجوم الثريا، الذي يعرف أيضا بتسمية الشقيقات السبع بسبب ألمع سبعة نجوم في هذا العنقود وكذلك يشاهد بالقرب منهم كوكب المريخ في حال كانت السماء صافية وخالية من الغيوم.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن الثريا لن تكون مشاهدة بالعين المجردة من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي الذي يطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء ولكن يمكن رؤيتها بسهولة عبر المنظار.

وقالت إن هذا العنقود النجمي يشبه نجوم الدب الأصغر إلا أنه ضبابي المظهر وبالنسبة لنا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية فإن عنقود الثريا مرتبط بفصل الشتاء، وبحسب القياسات الحديثة فإن نجوم الثريا ولدت من نفس سحابة الغاز والغبار منذ حوالي 100 مليون سنة مضت بالمقارنة مع 4 مليارات سنه ونصف لعمر الشمس.

ونجوم عنقود الثريا مرتبطة ببعضها بواسطة تبادل الجاذبية بينها وتندفع سويا عبر الفضاء والعديد من نجوم الثريا يسطع مئات المرات أكثر من الشمس، وعنقود الثريا لن يكون واضحا للعين المجردة من داخل المدن بالشكل الذي في الصورة ولكن تم ابرازه هنا لتوضيح موقعه بالنسبة للقمر فقط.