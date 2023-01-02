شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار: استرداد 17 قطعة أثرية بينها التابوت الأخضر من الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير السياحة والآثار أحمد عيسي، أن الدولة المصرية لن تتهاون في استرداد الآثار المصرية من الخارج، مشيرا لتضافر الجهود المصرية والدولية بالتعاون مع السلطات الأمريكية في ظل تحقيقات استمرت لسنوات، تمكنت مصر من خلالها لاسترداد التابوت الأخضر من الولايات المتحدة.

وأشار وزير السياحة والآثار في المؤتمر المشترك بين وزارة الخارجية والسفارة الأمريكية لإعلان تفاصيل استعادة مصر التابوت الأخضر، إلى أن الدولة المصرية تعمل بشكل حثيث للحفاظ على الاثار المصرية واسترداد المهرب منها للخارج، مؤكدا تمكن مصر من استرداد عدد من الاثار المصرية الهامة خلال عام 2019 وحوالي 5 آلاف قطعة في عام 2022.

وشدد على أن استرداد 17 قطعة أثرية بينهم التابوت الأخضر من الولايات المتحدة، مؤكدا استعادة مصر بالتعاون بين كافة الوزارات المعنية في استرداد الآثار التي خرجت بشكل غير مشروع من مصر خلال السنوات الماضية.

وتسلم وزير الخارجية سامح شكري قبل المؤتمر التابوت المعروف باسم،"التابوت الأخضر" وذلك بحضور وزير السياحة والآثار الدكتور أحمد عيسى، وأمين عام المجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري والقائم بالأعمال الامريكي في القاهرة.

ويتميز غطاء التابوت بحجم استثنائي يبلغ طوله أكثر من 3 أمتار، وهو مصنوع من الخشب المغطى بالكتابات الهيروغليفية، وله وجه ملون باللون الأخضر، كما زين بزخارف باللون الذهبي.