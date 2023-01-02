شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى بعد استعادة "التابوت الأخضر": توجيهات لبعثاتنا لملاحقة آثارنا المهربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سامح شكرى وزير الخارجية عن سعادته لاستضافة وزارة الخارجية حدث هام، وهو استعادة مصر التابوت الأخضر من الولايات المتحدة، مشيرا لتضافر جهود وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية ووزارة الآثار ومكتب النائب العام فى استعادة القطعة الآثرية المهربة للخارج، موضحا أن الآثار المصرية جزء أصيل من آرثنا الحضاري المصري الذي يبهر العالم.

ولفت وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير السياحة والآثار بمشاركة القائم الأعمال الأمريكي، موضحا أن عودة التابوت الأخضر لأرض الوطن يمثل نجاحا جديدا لوزارة الخارجية لاستعادة التابوت في إطار التعاون بين مصر والولايات المتحدة لاستعادة الآثار المهربة، مشيرا لاتفاقات التعاون بين القاهرة وواشنطن لاستعادة الآثار في 2016 و2021، لإستعادة آثار مصر التي خرجت بشكل غير شرعي.

وأوضح وزير الخارجية أن مصر أول الدول المصدقة على الاتفاقات التي تحظر ونقل الممتلكات الثقافية والحضارية بشكل غير مشروع، موضحا أن مصر بصدد التوسع في توقيع الاتفاقيات لاستعادة آثارنا المنهوبة من الخارج، موضحا أن مصر نجحت على مدار السنوات العشر الماضية في استعادة 29 ألفا و500 قطعة آثرية، لافتا إلى أن الآثار المصرية هي المنظومة الأوسع للأرث الحضاري الأوسع للبشرية.

أكد وزير الخارجية على التوجيهات الصادرة للبعثات المصرية في الخارج لملاحقة أي عملية اتجار بالآثار المصرية المهربة للخارج، مشيرا لجهود الوزارات المعنية بالتعاون مع وزارة الخارجية لاستعادة الآثار المهربة.

وتسلم وزير الخارجية سامح شكري قبل المؤتمر التابوت المعروف باسم،"التابوت الأخضر وذلك بحضور وزير السياحة والآثار الدكتور أحمد عيسى، وأمين عام المجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري والقائم بالأعمال الامريكي في القاهرة.

ويتميز غطاء التابوت بحجم استثنائي يبلغ طوله أكثر من 3 أمتار، وهو مصنوع من الخشب المغطى بالكتابات الهيروغليفية، وله وجه ملون باللون الأخضر، كما زين بزخارف باللون الذهبي.



التابوت الأخضر بعد وصوله مصر