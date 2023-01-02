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شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تحذر الزوجين من الغياب والسهر خارج المنزل دون أسباب.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وتابعت دار الإفتاء المصرية:"إن ذلك مما يكثر من المشكلات، ويهدم الثقة بين الزوجين، ومن وضع نفسه موضع التهم فلا يلومن إلا نفسه، وعلى الزوجين أن يعلما أنه يُكرَه لهما أن يطيلا السهر مع الغرباء وخصوصا خارج المنزل لما يترتب على ذلك من مشكلات اجتماعية كبيرة، وعليهما أن يكثرا من الحديث مع بعضهما أو النظر في أمر الأولاد وإصلاح شؤونهم".
وأضاف مفتى الجمهورية أنَّ عددًا من الفتاوى المرتبطة بالقضايا الاجتماعية المستجدة قد تصدَّت لمجموعة من الظواهر السلبية التي تدقُّ ناقوس الخطر حول ضرورة الاهتمام بتحسين أوضاع المرأة، مثل: العنف الأسري، أو حقوق المرأة العاملة، أو حقوق الزوجة وواجباتها.. وغيرها.
- نسبة فتاوى الأسرة (63%)
- نسبة فتاوى التطرف (12%)
- نسبة فتاوى العبادات (9%)
- نسبة فتاوى المعاملات المالية (7%)
- نسبة فتاوى الشئون والعادات (4%)
- نسبة فتاوى المستجدات والنوازل (3%)
- نسبة فتاوى الآداب والأخلاق بنسبة (2%)