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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مبادرة الرئيس لدعم خدمات الرعاية الأولية تقدم خدماتها بـ5426 منشأة والان مع تفاصيل الخبر
وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن منشآت الرعاية الأولية 5426 منشأة، ومحافظات التأمين الصحي الشامل (6) يوجد بهم 93 منشأة فى الريف و63 منشأة فى الحصر وباقى المحافظات 21 محافظة بها 4942 منشأة عدا مكاتب الصحة المستقلة والنقاط الطبية.
وتابعت وزارة الصحة، أن عدد المستفيدين من مبادة خدمات الرعاية الأولية بلغ 80.545.26 مواطن في 21 محافظة، وقالت تتمثل خدمات تنظيم الأسرة المقدمة بمنشآت الرعاية الأولية فى الزيارات المنزلية من خلال الرائدات الريفيات وندوات التوعية الصحية من خلال الرائدات الريفيات، ومتابعة الإمداد بالوسائل وخدمات المشورة والكشف الطبي، وخدمات صرف وسائل تنظيم الأسرة.
وتتمثل خدمات الصحة النفسية المقدمة بمنشآت الرعاية الأولية فبالنسبة لطلبة المدارس تتمثل فى الصحة النفسية في المدارس ومبادرة طيف التوحد ومتابعة نمو أطفال المدارس، وبالنسبة للشباب تتمثل فى الصحة النفسية للمراهقين والإعاقات الصحية والنفسية وخدمات الصحة النفسية لكبار السن والصحة النفسية للأم ومهارات الوالدية وعيادات المرأة الأمنة والإدمان وإيذاء الذات، والزهايمر مرضى.