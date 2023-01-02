شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التدريب المهنى للشباب على التفصيل والحياكة وأعمال الكهرباء بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ، بشأن بدء فاعليات الدورة التدريبية على مهنة كهرباء التركيبات لـ 10 متدربين من الشباب، والدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات من الفتيات، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة بكفر الشيخ، ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأوضح حازم على حسن مدير مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ، في تقريره للوزارة، أنه تم تنفيذ الدورات التدريبية المجانية للشباب تحت إشراف إدارة بحوث العمالة بالمديرية برئاسة عادل العوضى، وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتكثيف الدورات التدريبية للشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظات وفق أحدث برامج التدريب المتبعة عالمياً في التدريب على تلك المهن وتعظيم إستفادة المتدربين من البرامج المقدمة.

وأضاف مدير المديرية، أنه يمكن للشباب راغبى الإلتحاق بالدورات التدريبية التى تقدمها المديرية، التقدم الى مراكز التدريب المهنى الثابتة، إو وحدة التدريب المتنقلة، وإدارة بحوث العمالة بالمديرية للحصول على تلك الفرص المجانية، وذلك لمن في سن 18 إلى 45 سنة، لجميع المؤهلات، ومشيراً إلى أنه يحصل المتدربون في نهاية كل دورة على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل بمنشآت القطاع الخاص والإستثماري داخل المحافظة او خارجها.

وكانت وزارة القوى العاملة، قد تلقت تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية، بشأن ختام الدورات التدريبية على مهن التبريد والتكييف والتفصيل والحياكة بمركز التديب المهنى بميت غمر، وعقد الاختبار النهائى للمتدربين، وذلك في إطار جهود المديرية لتنفيذ توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالإهتمام بالعملية التدريبية وتأهيل الشباب وفق احتياجات سوق العمل بالمحافظات.

وأوضح ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية، في تقريره للوزارة أنه تم الإنتهاء من الدورة التدريبية على مهنة التبريد والتكييف بواقع 200 ساعة تدريبية، كما تمت الاختبارات النهائية للدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 20 من الفتيات المتدربات، وذلك بمركز تدريب مهنى ميت غمر، بحضور محمد يوسف مدير إدارة التدريب.