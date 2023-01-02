شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إتاحة نموذج استرشادى لامتحان الثانوية يحاكى الاختبار الأساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تيسيرًا على طلاب الثانوية العامة، سيتم إتاحة نموذج استرشادى كامل للامتحان لطلاب شهادة الثانوية العامة على موقع الوزارة خلال النصف الثانى من العام الدراسى يحاكى امتحان آخر العام مع إتاحة نموذج الإجابة لتدريب الطلاب على أسئلة نهاية العام الدراسى المقرر انطلاقها 10 يونيو المقبل.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، أن بنك الأسئلة يتيح الفرصة لوجود العديد من الأسئلة للمادة مع تحديد مواصفات كل سؤال من حيث مجال السؤال وناتج التعلم الذى يقيسه السؤال وكذلك المستوى المعرفى للسؤال من الفهم والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم وحل المشكلات والإبداع.

ووجه بالاستفادة من معلمى المواد الأساسية بالمرحلة الثانوية الذين تم تدريبهم الفترة الماضية على فنيات صياغة الأسئلة بأنواعها المختلفة على إنتاج مفردات اختبارية وإضافتها لبنك الأسئلة بعد مراجعتها من جانب خبراء المركز القومى للامتحانات.

وبالنسبة للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية، وجه الوزير بضرورة أن تقيس الأسئلة القدرات العقلية، ونواتج التعلم الحقيقية، والتأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة، وأهمية ارتباط الأسئلة بنواتج التعلم المدرجة بخريطة الاختبار، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالمستويات المعرفية لتكون مقسمة 30٪؜ للفهم و40٪؜ للتطبيق و30٪؜ لحل المشكلات والإبداع، وهو ما يعكس حرص الوزارة على حصول الطالب المجتهد على حقه حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وتحقيق العدالة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الامتحانات تبدأ 10 يونيو المقبل وتستمر قرابة الشهر على أن يؤدى للطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والاحصاء قبل انطلاق امتحانات المواد الدراسية الأساسية.

وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان، موضحة أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، مضيفة أن مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومى للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحًا أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.