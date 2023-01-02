شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للإنتاج الحربى يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع ابدأ لتنمية المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين "قطاع التدريب" التابع لوزارة الإنتاج الحربي وشركة "ابدأ لتنمية المشروعات"، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى اليوم، حيث وقع البروتوكول أحمس ربيع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ابدأ لتنمية المشروعات، عصام عدلي رئيس قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي.

في البداية رحب الوزير "محمد صلاح" بـ أحمس ربيع وكافة الحضور، وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتي فى إطار توجيهات ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنفيذ مبادرتيّ حياة كريمة وابدأ من أجل بناء الإنسان المصري، مضيفًا أنه بموجب هذا التعاون سيتم الاستفادة من القدرات التدريبية والبحثية ومعامل الاختبار والمعايرة المتاحة بقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي، كما سيسعى الجانبان إلى استثمار نجاح تعاونهما السابق ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" لتدريب وتأهيل الشباب على المهارات اللازمة لعدد من المهن الحرفية والفنية من خلال سيارات متنقلة مجهزة بوسائل تدريبية تابعة للوزارة.

وثمّن الوزير "محمد صلاح" مختلف المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية بهدف العبور نحو الجمهورية الجديدة، والتي تضمن توفير حياة كريمة لكافة المواطنين بمختلف فئاتهم، مؤكدًا على أن وزارة الإنتاج الحربى بما تمتلكه من إمكانيات فنية وتكنولوجية وخبرات تدريبية فى شتى المجالات على استعداد دائم للتكامل مع كافة مؤسسات الدولة من أجل النهوض بمنظومة التعليم والتدريب الفني والتكنولوجى فى مصر وتنمية العنصر البشري من خلال رفع المستوى المهنى للشباب بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة بالاستفادة من الموارد الوطنية المتاحة.

من جانبه أوضح أحمس ربيع رئيس مجلس الإدارة لشركة ابدأ لتنمية المشروعات أن الشركة والتى تعد الذراع التنفيذى للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية تهدف إلى تقليل الفاتورة الإستيرادية، توطين الصناعة المصرية وتوفير فرص عمل للشباب وتعمل المبادرة من خلال ثلاث محاور رئيسية، تشمل المشروعات الكبرى، دعم الصناعة، التدريب، البحث والتطوير ) وتعد "ابدأ" ثورة كبيرة فى عالم الإستثمار .

ويعتبر الهدف من إنشائها هو مساعدة المستثمرين سواء أكانوا شركات متعثرة أو شركات قائمة بالفعل بالقطاع الخاص وذلك ما يعمل عليه محور دعم الصناعة.

مضيفا أن محور المشروعات الكبرى هو بالأساس يعمل على تقديم الخدمات بالمجال الصناعي كما يهدف إلى خفض حجم الإستيراد والمساعدة فى زيادة المكون المحلى بما يؤدى إلى زيادة التنمية الصناعية وتوطين الصناعات، وعن محور التدريب والبحث والتطوير فهو يعتمد على إعداد نخبة من القادرين على إنجاح الصناعة والاستثمار فى العنصر البشرى وتحسين الصورة الذهنية للعمالة المصرية لأنها المحرك الرئيسى لتحويل عملية الصناعة من اعتمادها على الاستيراد إلى الاعتماد على المنتج المحلى.

لافتاً إلى أن الجانبان حققا تعاون مثمر فى تدريب عدد من شباب محافظة سوهاج على عدد من المهن الحرفية وتنمية القدرات الفكرية لهم، كما أكد " ربيع " على الحرص على تذليل أى عقبات فى سبيل إنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وفى التوقيتات المحددة وفقاً لمستويات الجودة العالمية .

بدوره أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد عيد بكر أن التعاون بين "الإنتاج الحربى" و"ابدأ" سيهدف إلي توفير التدريب الفني والمهني للعمالة المصرية طبقًا للمعايير الدولية، بما يساهم في توفير فرص عمل لائقة تؤمن حياة كريمة للعامل المصري .

حضر التوقيع المهندس محمد خالد زقزوق مستشار الوزير لشئون القطاعات الحكومية والمهندس عصام عبد المعوض رئيس قطاع التدريب والدكتور محمد توفيق رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بقطاع التدريب ومحمد عيد بكر المستشار الإعلامي للسيد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، كما حضر التوقيع ياسمين كمال الشرقاوى عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ نهال الأشقر عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ، محمد النويهى عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ.