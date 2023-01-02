شكرا لقرائتكم خبر عن وصول القطارين الثالث والرابع من قطارات تالجو الفاخرة لميناء الإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وأكد وزير النقل أنه سيتم نقل القطارين الى ورش التالجو بورش فرز القاهرة لتجهيزهم بمعرفة الخبراء والمهندسين والفنيين الأسبان والمصريين لتشغيلهم تجريبيا بدون ركاب طبقاً لمعايير السلامة العالمية، ثم تشغيلهم بالركاب في الموعد المخطط، مشيرا إلى انه تم تشغيل أول قطار من هذه القطارات الفاخرة على خط القاهرة الإسكندرية وجاري الاستعداد للتشغيل التجريبي بدون ركاب للقطار الثاني.
جدير بالذكر أن كل قطار من قطارات تالجو يتكون من عدد 15عربة (5 عربات درجة أولى+ 8 عربات درجة ثانية + عربة بوفيه + عربة قوى) وأن هذه النوعية من القطارات تمتاز بتقنيات حديثة متطورة و بسرعة تشغيل عالية تصل الي 160 كم / ساعة ووجود انظمة هوائية لإمتصاص الاهتزازات مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية و كراسي مخصصة لذوي الهمم بالاضافة الى وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الاولي ومركزية بعربات الدرجة الثانية وكذا نظام WIFI و نظام انذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم واخرى مخصصة لذوي الهمم و كاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب.