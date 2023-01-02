شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مركز "أحوال إكسبريس" لاستخراج بطاقة الرقم القومى الفورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الإثنين، قرار اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، بإنشاء المركز النموذجي "أحوال إكسبريس"، ويكون مقره ديوان القطاع بالعباسية، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين، على أن يتم إنتاج البطاقة وتسليمها في حينه، ويتبع الإدارة العامة لشئون المناطق.

كما نشرت الجريدة قرار بإنشاء المركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف"، ويكون مقره ديوان القطاع بالعباسية، لتقديم كافة خدمات القطاع الثبوتية من "بطاقات الرقم القومي، المصدرات المميكنة شهادات " الميلاد ووفاة وزواج وطلاق وقيد عائلي"ترجمة".