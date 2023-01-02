شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم وزير الصحة من مجلس المراكز والهيئات البحثية لجهوده فى دعم البحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المراكز والمعاهد البحثية، أمس الأحد، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر ديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه الشكر لكافة أعضاء مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية على جهودهم خلال فترة توليه الوزارة، مؤكدًا أن النجاحات التي تحققت في الوزارة الفترة الماضية سواء في التعليم العالي أو البحث العلمي كانت نتيجة عمل جماعي في كافة الملفات.
وأثنى د. أيمن عاشور على كم الإنجازات التي تم تحقيقها في كافة ملفات التعليم العالي والبحث العلمي خلال فترة تولي د. خالد عبدالغفار حقيبة الوزارة، موجهًا الشكر له، ومتمنيًا له كل التوفيق والسداد في وزارة الصحة والسكان؛ لتحقيق التقدم في القطاع الصحي بمصر.