شكرا لقرائتكم خبر عن تعويضات تصل 10 آلاف جنيه.. القوى العاملة تحدد أوجه رعاية العمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبنت وزارة القوى العاملة استراتيجية جديدة لدعم العمالة غير المنتظمة، كونها من أبرز الفئات تأثيرا وتأثراً بالأحداث والتحديات الداخلية والخارجية، تمثلت في إعادة النظر في إدارة منظومة هذا الملف للمزيد من تحديث البيانات، وحصر وتقنين الأوضاع، والتوسع في الأعداد من خلال آليات جديدة تعتمد على رقمنة هذه المنظومة، وتوحيد مصدر التعامل معها مالياً وإدارياً؛ لضمان وصول الحق إلى مستحقيه، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة.

وأوضحت "الوزارة" أن وفقا لإدارة تلك "المنظومة"، فإن أوجه الرعاية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة القوى العاملة -والخاضعة لأحكام هذه اللوائح-، على النحو الآتي:

1- حالة وفاة العامل يصرف لورثته مبلغ مالي وقدره 10.000 جنيه.

2- حالة العجز الكلي يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 10.000 جنيه.

3- حالة العجز الجزئي يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه.

4- حالة إجراء عملية جراحية كبرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه، ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية.

5- حالة إجراء عملية جراحية صغرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية.

6- حالة الوفاة لأحد أقارب العامل من الدرجة الأولى، يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه.

7- حالة الزواج يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه ولمرة واحدة فقط.

8- حالة المولود الأول والثاني يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، وفي حالة التوأم يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه.

9- منح الأعياد "عيد الأضحى – عيد الفطر - عيد العمال - المولد النبوي"يصرف للعامل مبلغ 500 جنيه "فقط خمسمائة جنيه مصري" للعامل المسجل.

10- مصاريف خاصة بالخدمات العامة التي يمكن تقديمها للعمال لمواجهة أي أزمات طارئة.

11- صرف قيمة الكشف الطبي بالمستشفيات، أو الصيدليات، أو المراكز الطبية أو معامل التحاليل والإشاعات الطبية، أو التعاقد مع إحداها لتقديم خدماتها لتلك الفئة.

كانت وزارة القوى العاملة، قد أعلنت عن حجم الإنجازات التي حققتها في ملف العمالة غير المنتظمة خلال عام 2022، كاشفة عن قيامها بالمساهمة من خلال حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة، في صرف 210 مليونا و 449 ألفاً و 527 جنيه على الرعاية الاجتماعية لـ 208 ألفاً و519 عاملاً، بالإضافة إلى 4 ملايين و 960 ألفاً و 171 جنيهاً للرعاية الصحية إستفاد منها 20383 عاملاً وإصدار شهادات "تأمين ضد الحوادث الشخصية"، بإجمالى 249 ألفاً و643 وثيقة لهذه الفئة من العمالة وذلك لتأمينها ضد حالات العجز الكلى أو الجزئى والوفاة وذلك خلال العام 2022.