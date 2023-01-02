شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تحكيم مسابقة "معا" لطلاب الجامعات تجتمع لتقييم فيديوهات مواجهة الفكر المتطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت لجنة تحكيم مسابقة معا التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وإشراف الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالي، ومعهد إعداد القادة بقيادة الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، لتقييم إنتاج الطلاب فى المسابقة لإنتاج فيديو قصير حول مواجهة الأفكار الهدامة والمتطرفة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالي، أن هذه المسابقة تأتى فى ضوء التوجيهات الرئاسية، وفى إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمحاربة المفاهيم والأفكار غير السوية، التي تتنافى مع المعتقدات الدينية السمحة، وتعميق روح الولاء والانتماء لديهم، وخلق جيل قادر على البناء والإبداع، والتأكيد على الموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري.

وأوضح الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، أن المعهد يعمل ضمن خطته الاستراتيجية لإعداد شباب قادرين على تحمل المسئولية وتعميق حسهم وانتمائهم الوطني، بجانب نبذ العنف والتطرف الفكري والتأكيد على التمسك بالقيم المصرية الاصيلة والتأكيد على الترابط الأسرى، وبر الوالدين، ويأتى ذلك من خلال تغذية أفكار الشباب بالمعلومات الصحيحة، مما يجعلهم قادة المستقبل وقادرين على قيادة المجتمع.

جدير بالذكر، أن مسابقة معا التى أطلقتها وزارة التعليم العالى ارتكزت على عدد من المحاور، من بينها: (نشر ثقافة التسامح والتعايش، والسلام الاجتماعي داخل المجتمع، وتدعيم قيم المواطنة، وتكريس مبادئ الوسطية والاعتدال، ومناهضة التطرف والفكر التكفيري).

وتكونت لجنة التحكيم من: الدكتور يوسف الملاخ رئيس قسم السينما الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام،الدكتورة غادة جُبارة رئيس أكاديمية الفنون ووكيل نقابة المهن السينمائية، المخرج عمرو عابدين رئيس قناة Nile Drama، الدكتور محمد ثابت بداري وكيل كلية الفنون الجميلة بالجامعة المصرية الروسية، وعميد كلية الفنون الجميلة جامعة أسيوط السابق، الدكتور محمد غالب أستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، المخرج أحمد بن العليم قاسم مخرج وثائقيات ومدير عام السياحة والمنوعات Nile Tv ، فاطمة شعراوى مدير تحرير الأهرام ورئيس قسم الإذاعة والتلفزيون .

ومن المقرر أن يتم تكريم الفائزين خلال فعاليات المعرض الدولي للكتاب في دورته القادمة.