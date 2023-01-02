شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: مبادرة صوتك مسموع تلقت 24.8 ألف شكوى خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية العاملين فى مبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة والمحافظات بسرعة الاستجابة لحل مشكلات المواطنين فى جميع المحافظات، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشيرا إلى أن المبادرة هى المنصة الدائمة للوزارة لتلقى الشكاوى وفحصها والعمل على إزالة أسبابها بالتعاون مع جميع المحافظات و الجهات المعنية، بما يعكس مبدأ الإدارة المحلية المستجيبة للمواطنين.

وأوضح التقرير الذى تلقاه وزير التنمية المحلية عن جهود صوتك مسموع خلال عام 2022 ، أن المبادرة تلقت 162 ألفا و521 رسالة، تضمنت 24 ألفا و754 شكوى تم حل 24,4 ألف منها بنسبة 98,6% ، وجارى حل باقى الشكاوى.

وأشار التقرير، إلى أن "صوتك مسموع" نجحت خلال عام في حل 253 شكوى من إجمالي 278 شكوى في القرى المنفذ بها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، بنسبة 91 % ، وجار حل الشكاوى المتبقية وعددها 25 شكوى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لتحقيق التنمية المستدامة للفئات الأكثر احتياجاً في محافظات مصر، ومد يد العون لهم، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقري وتوابعهم في كل محافظة ، موضحا أن شكاوي قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تلقتها "صوتك مسموع" تنوعت مابين شكاوى تتعلق بالبنية الأساسية للقري من صرف صحى ومياه شرب ورصف طرق ومد كابلات كهرباء وغاز وإنشاء مجمع خدمات وملاعب ومكتب بريد ، أوإحلال وتجديد منازل وسكن كريم ، اضافة إلي شكاوي لإدارج قري جديدة بمبادرة "حياة كريمة" أو تطوير قري أو تقنين اراضى وتخصيصها أو إزالة تعديات.

وأكد اللواء آمنة على ضرورة تعزيز الشفافية للمبادرة من خلال التقارير الشهرية عن الشكاوى الواردة وكيفية الاستجابة لها، لافتا إلى تلقى المبادرة أكثر من 13,9 ألف رسالة خلال شهر ديسمبر 2022 من خلال قنوات التواصل المختلفة ومنها الخط الساخن ورسائل الوتس آب والبريد الالكترونى والصفحة الرسمية للمبادرة على الفيس بوك .

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن الرسائل اشتملت على 1964 شكوى، تم الرد على 1592 شكوى منها بنسبة 81 % ، وجارى حل 372 شكوى ، موضحا أن أكثر الشكاوى الواردة للمبادرة هى الشكاوى الخاصة بالاشغالات حيث بلغ عددها 915 شكوى ، ثم القمامة بعدد 810 شكاوى ، ثم مخالفات البناء و بلغ عددها 130 شكوى ، وبلغ عدد شكاوى التعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة 69 شكوى ، كما وصل للمبادرة 8 شكاوى عن الفساد ، و 19 شكوى خاصة بتعريفة الركوب و زيادة الأسعار ، إضافة ألى 5 شكاوى خاصة بمبادرة حياة كريمة ، و8 شكاوى خاصة بقانون المحال العامة ، و تم توجيهها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم .

وأوضح اللواء آمنة، أن تعدد وتنوع قنوات التواصل للمبادرة لاستقبال شكاوى المواطنين واستفساراتهم يلبى فرص الاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم ، حيث تلقت المبادرة خلال شهر ديسمبر الماضى عدد 10,4 ألف رسالة عن طريق الوتس آب تضمنت 1624 شكوى تم حل 1351 شكوى منها بنسبة 83,2% وجارى حل 273 شكوى ، وتلقت الصفحة الرسمية للفيس بوك 3245 رسالة من المواطنين تضمنت 303 شكاوى تم حل 211 شكوى منها بنسبة 69,6 % وجارى حل 92 شكوى ، و بلغ عدد المتابعين للصفحة 81,5 ألف متابع ، كما تلقت المبادرة عبر البريد الإلكترونى عدد 247 رسالة تضمنت 37 شكوى تم حل 30 شكوى منها بنسبة 81 % وجارى حل 7 شكاوى ، فيما تلقت خدمة الخط الساخن 563 اتصالا تليفونيا ، تتضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة .

وطالب اللواء هشام آمنة المواطنين بتقديم شكاواهم ومقترحاتهم الى المبادرة عبر كافة قنوات التواصل بما يعمل علي التخفيف عن كاهلهم والاستجابة إلى شكواهم ، وتحقيق رضاهم على الخدمات المقدمة ، وهو ما تعمل عليه مبادرة "صوتك مسموع" ، موضحا أنه يمكن التواصل مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم " الواتس اب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى(فيسبوك)(www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الالكترونى [email protected]