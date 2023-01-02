شكرا لقرائتكم خبر عن التقدم التكنولوجى لعلوم الرياضة بالوطن العربى.. مؤتمر بتربية رياضية حلوان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد كلية التربية الرياضية بالهرم جامعة حلوان، اليوم الإثنين، المؤتمر الدولى السابع عشر بعنوان متجهات التقدم التكنولوجى لعلوم الرياضة بالوطن العربي " التشريعات - التحديات- التطبيقات" وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ورعاية جامعة الدول العربية، وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور عماد العزباوى عميد الكلية، الدكتور عبد اللطيف صبحى مقرر المؤتمر، الدكتور وليد عبد الرازق نائب رئيس المؤتمر، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباح يومي الإثنين والثلاثاء 2 : 3 يناير 2023 بمجمع الفنون والثقافة بالحرم الجامعى عين حلوان، و ينطلق المؤتمر بشراكة ناحجة مع النقابة العامة للمهن الرياضية، الاتحاد الرياضي للجامعات وبعض الشركات الراعية.

ويهدف المؤتمر إلي الوصول إلي رؤية واقعية حول دور التقدم التكنولوجي فى حل إشكاليات المجال الرياضى بالوطن العربي، اقتراح ضوابط قانونية للمساهمة فى التطوير والنهوض بالرياضة بالوطن العربي فى ظل التقدم التكنولوجي المتسارع، بالإضافة إلي الربط بين البرامج العلمية بكليات التربية الرياضية ومتطلبات سوق العمل.

ويناقش المؤتمر العديد من المحاور ومنها واقع التشريعات الرياضية في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع، استخدامات التكنولوجيا الحديثة في مجال الإدارة الرياضية، لوائح الاتحادات الرياضية الدولية والتطور الرقمي للاعبين، المسئولية القانونية والمدنية في مجال الاصابات الرياضية، حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بين التشريع والتطبيق.

كما يبحث المؤتمر المناخ والرياضة - بالتطبيق علي توصيات المؤتمر الدولي (COP27) مصر 2022.، ممارسة الرياضة حق للجميع بين النص الدستوري وقانون الرياضة (رؤي وفلسفة المجتمع)، الصلابة العقلية من المزاج والذكاء الانفعالي.

ويتناول المؤتمر العديد من الندوات وورش العمل ومنها:

قانون الرياضة (الإشكاليات – الطموح)، الاتجاهات المستحدثة في علوم الرياضة بالوطن العربي (الرؤية – التحديات)، التشريعات الرياضية ودورها علي تطوير الحركة الرياضية العربيه، تحديات البناء اللائحي لكليات التربية الرياضية بالوطن العربي.

وتتمثل ندوات الأقسام العلمية فى ندوة متجهات التقدم النانو تكنولوجي في ضوء التغيرات المناخية في تدريب الرياضات الأساسية (قسم التدريب الاساسي)، المسئولية القانونية والمدنية للاصابات الرياضية (علوم الصحة)، حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه بين التشريع والتطبيق، توصيات مؤتمر المناخ الدولي والتأثيرات علي الحركة الرياضية الدولية والمحلية (الإدارة)، ممارسة الرياضة حق الجميع بين النص الدستوري وقانون الرياضة (رؤية وفلسفة مجتمع)، (الترويح).