شكرا لقرائتكم خبر عن 90 مشروعا لتطوير السكة الحديد بـ225 مليار جنيه.. محطة قطارات الصعيد الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد السكة الحديد خطة تطوير كبيرة تنفذها وزارة النقل تم تنفيذ جزء منها، ويتم استكمال الباقى، بإجمالى 90 مشروعا بإجمالى تكلفة 225 مليار جنيه وبمشاركة 88 شركة قطاع خاص وحجم العمالة المشاركة فى تنفيذ تلك المشروعات يبلغ 50 ألف عامل.

ومن أهم المشروعات التى تم وجارى ومخطط تنفيذها فى السكة الحديد هى ( توريد 260 جرارا وإعادة تأهيل 172 جرارا مع شركة GE وشركة PRL وتوريد 1350 عربة سكة حديد مع شركة جانزمافاج المجرية وتوريد 7 قطارات نوم و6 قطارات ركاب مع شركة تالجو وتطوير نظم الإشارات والبنية الأساسية على خطوط الشبكة الرئيسية بإجمالى أطوال 1900 كم كمرحلة أولى وباقى الشبكة كمرحلة ثانية.

ومن المقرر أن تفتتح وزارة النقل محطة سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة قريبًا، حيث ستقدم خدمات مميزة للركاب حيث ستكون المحطه محطة ذكية تبادلية ذات طابع فرعونى وذات مستوى عالمى من الخدمات و تحتوى على شاشات إرشادية للراكب وبوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM وكاميرات مراقبة.

ويتم إنشاء خطوط سكة حديد جديدة وهى (خط المناشى / 6 أكتوبر بطول 70 كم – خط الروبيكى / العاشر / بلبيس بطول 50 كم ) وتطوير ورش السكك الحديدية بالشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة ( GE – PRL – TMH - TALGO ) وإنشاء محطة قطارات سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة وازدواج وتطوير خطوط سكة حديد هى "خط طنطا / المنصورة / دمياط – خط قليوب / منوف / طنطا – خط قليوب / شبين القناطر / الزقازيق – خط طنطا / زفتى / ميت غمر / الزقازيق – خط شربين / كفر الشيخ / قلين / دسوق / دمنهور" .

وفى السياق، أوضح المهندس كامل الوزير، أنه تم التعاقد على إنشاء شركة لإنتاج مفاتيح وتفريعات السكك الحديدية بالعباسية بالشراكة مع شركة فويست ألبين النمساوية، وتم التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة وتشغيل قطارات النوم الموجودة بالهيئة بالإضافة إلى قطارات النوم التى تم التعاقد على توريدها من شركة تالجو الإسبانية، وكذلك تجديدات السكك والمفاتيح بخطوط شبكة السكك الحديدية بمشاركة شركات القطاع الخاص، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة 172 جرارا بمشاركة عدد من الشركات العالمية، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة 1385 عربة عادية بمشاركة عدد كبير من شركات القطاع الخاص ، وإنشاء ورشة جديدة لصيانة جرارات GE الجديدة، وإنشاء ورشة جديدة لصيانة وعمرة العربات الروسى الجديدة، والتعاقد مع شركة سيماف المصرية على تصنيع 1000 عربة بضائع أنواع .

وأضاف وزير النقل، أنه جار التعاقد على "إدارة وتشغيل قطارات نقل البضائع على مستوى الشبكة مع شركات القطاع الخاص وهو قطاع واعد وهام جدا، وتصنيع 1000 عربة سكة حديد بالتعاون مع الشركة المصرية لصناعة السكك الحديدية "نيرك".

وأكد وزير النقل، أن مشروعات السكة الحديد الجارى العمل عليها فى الفترة القادمة، هى إنشاء شركة للنقل المتميز بإنشاء شركة إدارة وتشغيل قطارات تالجو الجديدة وقطارات الدرجة الأولى والثانية المكيفة من عقد توريد 1350 عربة الجارى توريدها من شركة جانز مافاج المجرية لتقديم خدمة متميزة لجمهور الركاب، و إعادة تأهيل 391 جرار قديم متاحة لشركات القطاع الخاص ، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة عربات الركاب 340 عربة عادية متاحة لشركات القطاع الخاص ، وإعادة تأهيل وإدارة وتشغيل خط أبو طرطور / قنا بطول 350 كم حيث تم دراسة إعادة تأهيل خط أبو طرطور / قنا وتعديل مساره لضبط المنحنيات والوصول لأفضل مسار للمشروع وربطه بالمحطة التبادلية بين القطار الكهربائى السريع والديزل بقنا وذلك فى ضوء قيام وزارة البترول بإنشاء مصنع لإنتاج حمض الفوسفوريك بمنطقة أبو طرطور ، وإدارة وتشغيل ورش السكة الحديد ( جرارات – عربات ) ، والاستغلال التجارى لمحطة قطارات سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة بمساحة 31 ألف م2 .