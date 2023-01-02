شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات الجيزة.. تطوير منطقة عزبة حرب ببولاق الدكرور بـ43 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت محافظة الجيزة، ضمن المحافظات التى شهدت تطويرا شاملا لعدد من المناطق غير الحضارية، أهمها مناطق عشش السودان وعزبة حرب وسن العجوز، حيث استهدفت فى خطتها التنموية تطوير البنية التحتية وتحسين المرافق وتوفير الخدمات، وزيادة الرقعة العمرانية، وتنفيذ كم هائل من المشروعات الضخمة في قطاعات الإسكان والطرق والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، فضلا عن تطوير قطاعات الصحة والتعليم، بإنشاء ورفع كفاءة المنشآت التعليمية والصحية من مدارس ومستشفيات ومراكز صحية.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة شهدت طفرة غير مسبوقة فى القضاء على العشوائيات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتغيير حياة المواطنين إلى الأفضل من خلال مشروعات الإسكان بديل العشوائيات، الذي أقامته الدولة لتوفير حياة كريمة لمواطنيها، وجميعها مشروعات أسهمت في تحسين جودة الحياة المقدمة لقاطنيها وتوفير حياة كريمة ومساكن آمنة مع توفير كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم.

وأشار اللواء أحمد راشد، إلى أنه تم الانتهاء من تطوير منطقة عزبة حرب ببولاق الدكرور وتسكين قاطنيها بمساكن حضارية بديلة بتكلفه تصل إلى 43 مليون جنيه، بالإضافة الى الانتهاء من تسكين 83 أسرة من قاطنى عشش السكة الحديد بشارع السودان وتوفير وحدات بديلة لهم بروضة السودان بتكلفة تصل الى 42 مليون جنيه.

وأكد محافظ الجيزة، أنه تم تسكين مواطنى منطقة سن العجوز غير الآمنة بحى الهرم بالإسكان البديل بحدئق أكتوبر والمقام على أعلى مستوى ومجهز بالكامل، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان.

وأشار المحافظ، إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تنفيذ العديد من المشروعات التى من شأنها تحسين جودة الحياة لقاطنى المناطق غير الآمنة وتوفير حياة كريمة لمواطنيها، فى ضوء توجه الدولة نحو استبدال كافة المناطق العشوائية بحضارية .



تطوير منطقة عزبة حرب ببولاق الدكرور



روضة السودان بعد أعمال التطوير



روضة السودان بعد انتهاء أعمال التطوير



روضة السودان بعد تسليم الأهالى للوحدات السكنية