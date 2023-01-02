شكرا لقرائتكم خبر عن إنفاق 30 مليار جنيه على المستشفيات الجامعية.. تبلغ 120 مستشفى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تولي وزارة التعليم العالى اهتمًامًا كبيرًا فى النهوض بمستوى المستشفيات الجامعية لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين المرضى المترددين عليها، وذلك سواء على مستوى تطوير البنية التحتية، أو من خلال توفير الأجهزة الطبية الحديثة، لتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية.
وشهدت المستشفايت الجامعية زيادة قدرها 32 مستشفى خلال السنوات الأخيرة ، وذلك بتكلفة 19.5 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الإنفاق على المستشفيات الجامعية خلال الفترة من 2014 - 2022، 30 مليار جنيه، و بلغ عدد (36.825) سرير، بزيادة (7867) سريرا، وبلغ عدد أسرة 5030 سرير،ا بزيادة قدرها (2030) سرير عناية مركزة عن عام 2014 ، وذلك بتكلفة 2 مليار جنيه.
وأكد التقرير، أن المستشفيات الجامعية شاركت في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء قوائم انتظار العمليات الحرجة والتدخلات الجراحية العاجلة، حيث أجرت 297 ألفا و967 عملية، من إجمالي التدخلات الجراحية التي تضمنت 33 ألفا و679 جراحة أورام، و80 ألفا و687 جراحة عيون، و122 ألفا و427 قسطرة قلبية، و13 ألفا و625 جراحة قلب مفتوح، علاوة على 1084 عملية زراعة قوقعة، و498 عملية زراعة كبد، و244 زراعة كلى.