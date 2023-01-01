شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة العفو الرئاسى: الإفراج عن 1000 شخص منذ بدء عمل اللجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إننا نشكر الرئيس السيسى على دعمه للجنة العفو الرئاسى باستمرار.

وأضاف طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى: "دمج المفرج عنهم مجتمعيا بالتواصل معهم والسعى لتذليل كافة العقبات أمامهم".

وتابع طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى أن تجاوزنا الإفراج عن ألف محبوس منذ عمل اللجنة بعد انطباق شروط العفو عنهم.

أعلن النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، عن خروج دفعة جديدة من المحبوسين اليوم.

وكان النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أكد من قبل أن الإفراج عن 30 شخصا جديدا من المحبوسين بالتنسيق مع الجهات المعنية، يأتي في إطار الجهود المستمرة لخروج المحبوسين في قضايا ذات خلفية متعلقة بالرأي والتعبير، مشددا أن الدعم الرئاسي قوة دفع مستمرة لخروج نتائج متتالية وسريعة لأعمال اللجنة، بالإضافة إلى التننسيق المستمر مع النائب العام ووزير الداخلية، والذي يشكل نجاح لعمل اللجنة.

ولفت الخولى، إلى أن الجهود لخروج دفعات متتالية تعمل على قدم وساق، بالتوازي مع دمج المفرج عنهم مجتمعيا وقد تم تحقيق نجاحات في هذا الملف، واستطاعت اللجنة أن تعمل على دمج العديد من الذين خرجوا في الدفعات المتتالية.

وأوضح أن عمل لجنة العفو يعد جزء من ارساء حالة السلام المجتمعي وتنفيذ للمبادرة الرئاسية من جانب الرئيس في استخدام صلاحياته الدستورية لخلق حالة من التسامح، مشيرا إلى أن اللجنة لديها القدرة على أن تعطي أعمال لجنة العفو رسائل طمأنه، خاصة وأنها تمثل حالة من الاهتمام السياسي والمجتمعي الكبير.