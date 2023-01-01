شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك الصادرات الجوية بمطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من "حنشان البحر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالادارة العامة للصادرات الجوية بمطار القاهرة برئاسة أحمد عبد المحسن الشهاوي مدير عام جمارك الصادرات الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من حنشان البحر بالمخالفة لاتفاقية سايتس بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 1983 بتطبيق الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية أنواع الحيوانات البرية المهدد بالانقراض (سايتس) وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته والقرار الوزاري رقم 1150 لسنة 1999 المنفذ لإتفاقية سايتس الدولية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعليمات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

ففي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بجمرك شركة مطار القاهرة للشحن الجوي برئاسة أحمد أبو الفضل مدير الجمرك اشتبه سليمان كمال سليمان رئيس قسم الحركة فى مشمول البيان الجمركي رقم ٦٠٩٨٤ لسنة ٢٠٢٢ بإسم شركة ج . ن والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن أسماك طازجة مصدرة إلى الإمارات .

وتم تشكيل لجنة برئاسة السيد عبد الظاهر مدير إدارة الحركة وعادل وهدان وسليمان كمال لمعاينة المشمول فتبين وجود ٥ طرود من حنشان البحر ، بالعرض علي جهاز حماية وتنمية الثروة السمكية أفادت بأن الصنف لايحمل موافقة تصديرية أوشهادة سايتس لهذا الصنف المدرج بالملحق رقم ٢ بإتفاقيه سايتس وغير مسموح بتصديرها .

قرر أحمد عبد المحسن الشهاوي مدير عام جمارك الصادرات والواردات الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣ وإخطار الجهات المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحه الجمارك وهالة محمود مستشار رئيس المصلحة لشئون قرية البضائع بتشديد الرقابه على جميع المنافذ الجمركيه وإحباط كافه محاولات التهريب

وكانت سلطات الجمارك بدمياط قد تمكنت برئاسة عبدالحى أبو الروس مدير عام جمارك الصادر بدمياط من ضبط محاولة تصدير كمية من المنتجات والبضائع المصرية دون وجود تفويض أوتنازل بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية رقم 770 لسنة 2005 .

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بمجمع الصادر بجمرك دمياط تم الإشتباه فى مشمول البيان الجمركى رقم 24359 لسنة 2022 صادر باسم شركة ص . ن . ا والصنف المصدر عبارة عن عصائر مصدرة .