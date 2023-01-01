شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• د. أحمد فرج أحمد القاصد، رئيسًا لجامعة المنوفية.

• د. وليد شوقي إسماعيل البحيري، عميدًا لكلية الآداب جامعة كفر الشيخ.

• د. سهى محمد عبدالوهاب عبدالمنعم، عميدًا لكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.

• د. وليد سنوسي علي سنوسي، عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة الوادي الجديد.

• د. أيمن يوسف محمد أحمد كساب، عميدًا لكلية الزراعة جامعة الوادي الجديد.

• د. وائل بكري رشيدي هاشم، عميدًا لكلية الآثار جامعة جنوب الوادي.

• د. حمزة محمد سعد محمد قابيل، عميدًا لكلية الطب البشري جامعة دمياط.

وعلى جانب آخر كان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد على أهمية إنشاء الجامعات الأهلية الدولية التي تعتمد على أحدث النظم العالمية، وتقدم برامج دراسية بينية متميزة، تواكب متطلبات سوق العمل المعاصر والمُستقبلي، مشيرًا إلى أن إنشاء الجامعات الأهلية الدولية جاء نتيجة الدعم غير المسبوق الذي قدمه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لإتاحة تعليم جامعي يقدم برامج دراسية حديثة، وتزويد هذه الجامعات بالورش والمعامل المُجهزة بأحدث الوسائط التكنولوجية؛ لتقديم تجربة تعليمية عملية مُتميزة.

وأضاف الوزير أن الجامعات الأهلية الدولية (الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، الجلالة، المنصورة الجديدة)، تعُد من جامعات الجيل الرابع الذكية، والتي نجحت في توقيع العديد من اتفاقيات وبروتوكولات التعاون الهامة مع مختلف المؤسسات التعليمية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي خلال عام 2022؛ بهدف صقل مهارات وخبرات الطلاب، وتقديم تجربة تعليمية فريدة ومتميزة؛ لتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل المُستقبلي، مشيرًا إلى استمرار جهود الجامعة في القيام بدورها في تنمية وخدمة المجتمع المحيط بها، والاهتمام بتنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية والمؤتمرات وتشجيع الطلاب على المُشاركة الإيجابية في الأنشطة الطلابية والمسابقات المختلفة؛ لتنمية مهاراتهم وخبراتهم وتزويدهم بالمعارف المتنوعة.