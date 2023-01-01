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شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: الرئيس وضع قاعدة أساسية لاحترام حقوق الأولى بالرعاية وذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر
واستهلت القباج الاحتفالية بتفقد ورش عمل الأطفال وجولة بمعرض الطائرات الخارجي، كما شهدت العروض الفنية والغنائية والاستعراضية التي قدمها الأبناء من ذوي الإعاقة.
وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تجدد عهدها بتنفيذ ما عليها، فضلا عن التشبيك مع كافة الجهات لتحقيق الدمج الذي يستحقونه، مثمنة جهود المجتمع المدني في هذا الإطار، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت مبادرتين هما الإتاحة والعيش باستقلالية، وأحسن صاحب، وستعمل على تنفيذهما.
وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعي سعادتها بالتواجد بمتحف القوات الجوية، ورؤية مهارة وقدرات أبطالنا، خاصة أن أبطال القوات المسلحة يوظفون قدراتهم في استخدام الأجهزة الحديثة المتطورة بمهاراتهم، كما أن أبطال القوات الجوية كانوا سببا رئيسيا في نصر أكتوبر العظيم.
ووجهت القباج التحية والشكر لمتحف القوات الجوية لحرصه على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن المتاحف مؤسسات تعليمية لتوعية المواطنين بتاريخ بلدهم وهذا أمر مهم يجب أن يتعلمه ويعيه الشباب جيدا.