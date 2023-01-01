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عضو لجنة العفو الرئاسى يعلن أسماء المفرج عنهم اليوم

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القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن نيابة أمن الدولة العليا قررت إخلاء سبيل 27 متهما، وهم:

1- مصطفى محمود محمود مدني ( القضية رقم 1739 لسنة 2018 )

2- أحمد بدوي عبد الحميد ( القضية رقم 674 لسنة 2021 )

3- ماجد عادل بهجت ( القضية رقم 65 لسنة 2021 )

4- خالد محمد محمد عطا الله ( القضية رقم 910 لسنة 2021 )

5- محمود صبحي محمد كامل ( القضية رقم 910 لسنة 2021 )

6- محمد محمد علي سليمان ( القضية رقم 915 لسنة 2021 )

7- هشام ناصر محمد البيومي ( القضية رقم 2207 لسنة 2021 )

8- أحمد عزمي السيد عبود ( القضية رقم 440 لسنة 2022 )

9- أشرف عزمي السيد عبود ( القضية رقم 440 لسنة 2022 )

10- حسني محمود عثمان حنفي ( القضية رقم 440 لسنة 2022 )

11- خالد ربيع علي عبد السلام ( القضية رقم 440 لسنة 2022 )

12- سلطان عادل رمزي ( القضية رقم 440 لسنة 2022 )

13- عمرو علي عطية موسى ( القضية رقم 440 لسنة 2022 )

14- محمد ثروت محمد محمد ( القضية رقم 440 لسنة 2022 )

15- محمد رجب عبد المجيد ( القضية رقم 440 لسنة 2022 )

16- محمد علي فؤاد محمد ( القضية رقم 440 لسنة 2022 )

17- مصطفى أحمد محمد ( القضية رقم 440 لسنة 2022 )

18- منصور عبد العال أحمد عبد العال ( القضية رقم 440 لسنة 2022 )

19- يحيى كمال عبد السلام ( القضية رقم 440 لسنة 2022 )

20- وديع بطرس فلتس تادرس ( القضية رقم 1436 لسنة 2022 )

21- محمود محمد عبد الحكيم ( القضية رقم 1516 لسنة 2022 )

22- بدر سعيد بدر محمد ( القضية رقم 1539 لسنة 2022 )

23- حمادة صميدة عبد الحميد ( القضية رقم 1539 لسنة 2022 )

24- سيد عبد الخالق سيد ( القضية رقم 1539 لسنة 2022 )

25- طارق مصطفى عيد حسن ( القضية رقم 1539 لسنة 2022 )

26- فايزة فوزي إبراهيم عبد الرشيد ( القضية رقم 1539 لسنة 2022 )

27- محمد سليم صالح غنيم ( القضية رقم 1539 لسنة 2022 )

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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