شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: حملات على الأسواق بالمحافظات للتوعية بإعلان أسعار السلع وعقوبات للمخالفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: مصر تنتظر الخير فى العام الجديد.. الكهرباء: 2023 سيكون عام خروج مشروعات الهيدروجين الأخضر لحيز التنفيذ باستثمارات 85 مليار دولار.. حملات على الأسواق بالمحافظات للتوعية بإعلان أسعار السلع وعقوبات للمخالفين.. التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون متزنة ولا تحمل ألغازا.. الإسكان: 86 قطعة أرض بـ22 مدينة جديدة لإقامة نشاط عمرانى متكامل

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حملات على الأسواق بالمحافظات للتوعية بإعلان أسعار السلع وعقوبات للمخالفين



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