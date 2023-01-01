شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة العفو الرئاسى يعلن أسماء المفرج اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن نيابة أمن الدولة العليا قررت إخلاء سبيل 27 متهما، وهم: 1- مصطفى محمود محمود مدني ( القضية رقم 1739 لسنة 2018 ) 2- أحمد بدوي عبد الحميد ( القضية رقم 674 لسنة 2021 ) 3- ماجد عادل بهجت ( القضية رقم 65 لسنة 2021 ) 4- خالد محمد محمد عطا الله ( القضية رقم 910 لسنة 2021 ) 5- محمود صبحي محمد كامل ( القضية رقم 910 لسنة 2021 ) 6- محمد محمد علي سليمان ( القضية رقم 915 لسنة 2021 ) 7- هشام ناصر محمد البيومي ( القضية رقم 2207 لسنة 2021 ) 8- أحمد عزمي السيد عبود ( القضية رقم 440 لسنة 2022 ) 9- أشرف عزمي السيد عبود ( القضية رقم 440 لسنة 2022 ) 10- حسني محمود عثمان حنفي ( القضية رقم 440 لسنة 2022 ) 11- خالد ربيع علي عبد السلام ( القضية رقم 440 لسنة 2022 ) 12- سلطان عادل رمزي ( القضية رقم 440 لسنة 2022 ) 13- عمرو علي عطية موسى ( القضية رقم 440 لسنة 2022 ) 14- محمد ثروت محمد محمد ( القضية رقم 440 لسنة 2022 ) 15- محمد رجب عبد المجيد ( القضية رقم 440 لسنة 2022 ) 16- محمد علي فؤاد محمد ( القضية رقم 440 لسنة 2022 ) 17- مصطفى أحمد محمد ( القضية رقم 440 لسنة 2022 ) 18- منصور عبد العال أحمد عبد العال ( القضية رقم 440 لسنة 2022 ) 19- يحيى كمال عبد السلام ( القضية رقم 440 لسنة 2022 ) 20- وديع بطرس فلتس تادرس ( القضية رقم 1436 لسنة 2022 ) 21- محمود محمد عبد الحكيم ( القضية رقم 1516 لسنة 2022 ) 22- بدر سعيد بدر محمد ( القضية رقم 1539 لسنة 2022 ) 23- حمادة صميدة عبد الحميد ( القضية رقم 1539 لسنة 2022 ) 24- سيد عبد الخالق سيد ( القضية رقم 1539 لسنة 2022 ) 25- طارق مصطفى عيد حسن ( القضية رقم 1539 لسنة 2022 ) 26- فايزة فوزي إبراهيم عبد الرشيد ( القضية رقم 1539 لسنة 2022 ) 27- محمد سليم صالح غنيم ( القضية رقم 1539 لسنة 2022 )