شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تعلن موعد فتح باب الإعارات الخارجية للعام الدراسى 2024/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية و التعليم بالقاهرة فتح الإعارات الخارجية للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لجميع التخصصات.

وأشارت المديرية إلى أنه على الراغبين للترشح للإعارة الخارجية الحضور إلى قسم الإعارات و الاطلاع على التعليمات على أن يبدأ ميعاد التقدم من يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/١/١ حتى الخميس الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٣ لدى الرئيس المباشر، والخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٢ لدى إدارة الإعارات الخارجية بالمديرية، وعلى جميع الراغبين فى الترشح للإعارة الخارجية بضرورة استيفاء كل الشروط والأوراق المطلوبة و الالتزام بالمواعيد المحددة لذلك .

١ - أن يكون مصري الجنسية

٢ - أن يكون مقيدا على درجة مالية بموازنة وزارة التربية والتعليم او المديريات بالمحافظات و قضاء (٣٦) شهراً على الأقل في العمل بالتربية والتعليم وقضاء( ٢٤) شهر في ذات المحافظة المنقول إليها

ملحوظة : المنتدب يتقدم للإعارة للجهة الأصلية التابع لها .

٣- ألا يزيد السن عن ستة وخمسون عاماً في ٢٠٢٣/١٠/١ للمدرسين وشاغلي الوظائف الإدارية والمالية والمكتبية والعمالية وشاغلي الوظائف الإشرافية ووظائف التوجيه الفني ومن يتقدم للتدريس بالدول الناطقة بغير العربية .

٥- أن يرفق بطلب الإعارة شهادة طبية صادرة من جهة رسمية تثبت صلاحيته للسفر للخارج من الناحية الصحية وخلوه من العاهات والعيوب الجسدية الواضحة .

٥-'تسديد مبلغ قدره (مائة جنيهاً) بموجب إيصال (٣٣) ع.ح وذلك بناء على النشرة العامة بشان القواعد المنظمة لحصيلة الإعارات الخارجية لدى أ/ إبراهيم كمال محمد -بالشؤون المالية والإدارية .

٦- على كل متقدم باستمارة إعارة أن يرفق صورة طبق الأصل من المؤهل الحاصل عليه وبالنسبة للمتقدم تخصص تكنولوجيا تعليم أن يرفق صورة من قرار تعيينه مع الاستمارة .

٧- يلصق على إستمارة الإعارة طابع مهن تعليمية فئة ٢ جنيه.

٨- بالنسبة للسيدات تقدم إقرار من الزوج بالموافقة على سفرها للخارج دون اصطحاب الأطفال وأن تكون سارية طوال مدة الإعارة وإذا كانت انسة أو أرملة أو مطلقة تكون الموافقة من ولي الأمر .

٩- إرفاق صحيفة الأحوال الإلكترونية للمدرسين والموجهين والوظائف الإشرافية .

١٠-أن يكون حاصلاً على تقرير كفء للتخصصية وممتاز للإداريين عن العامين الأخيرين بالتربية والتعليم (٢٠٢٢/٢٠٢١)

١١- أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بصفة نهائية أما الإعفاء المؤقت أو الذي لم تنتهي فترة الاحتياط فعليه أن يتقدم بإقرار من هيئة التنظيم والإدارة أو إدارة الموارد البشرية بالموافقة على السفر .

موانع التقدم للإعارة

- من قضى بالخارج 8 سنوات سواء في إعارة أو تعاقد .

- -عدم انقضاء الفاصل الزمني في الحالات الأتية:

- بعد العودة من إعارة مستكملة .

- من لم سنفذ الإعارة لظروف شخصية بدون مستندات .

- بعد العودة من منحة أو بعثة أو أجازه دراسية بالخارج .

- بعد الحصول على دبلوم التربية الخاصة 3 سنوات من الحصول على الدبلوم

-خريجي المدارس الثانوية خمس سنوات لإعداد المدربين العمليين (خمس سنوات دراسية من تاريخ الاشتغال )

- من كان بإجازة بدون مرتب حتى اخر موعد للتقدم للإعارة للرئيس المباشر .

- من كان محالاً للمحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الموقوف عن العمل - صدور عقوبة نتيجة المحاكمة ولم تمضي المدة المحددة لمحوها .

- عقوبات تأديبية تزيد عن ثلاثة أيام أداء عمل مخفف لصدور قرار من المجالس الطبية .

- من تم تعيينه بنسبة عجز 5% بمجالات وزارة التربية والتعليم .

و تقدم الطلبات شخصياً لإدارة الإعارات الخارجية بالمديرية للاطلاع على التعليمات والقرارات الوزارية.

كما تهيب إدارة الإعارات الخارجية عدم تجاوز المدة المحددة وتأمل تحرى الدقة في تدوين البيانات وعلى الرئيس المباشر توخى جانب صحة البيانات المدونة قبل إبداء الرأي .