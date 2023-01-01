شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات عاجلة من "تعليم الجيزة" للمديريات قبل بدء الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة اليوم، اجتماعًا بمسرح المديرية بمدرسة السعيدية الثانوية مع مديري عموم ووكلاء الإدارات، ومديرى عام الشئون المالية والإدارية بالإدارات التعليمية، وذلك استعدادًا للامتحانات التي تنطلق يوم 9 يناير حتى 26 يناير 2023، والمواد التي لا تضاف للمجموع من 2 يناير حتى 5 يناير، وفقًا للجداول المعلنة من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وناقش وكيل الوزارة خلال الاجتماع عدة موضوعات كان من أهمها، الموقف من طباعة الامتحانات، وعجز أوراق الطباعة إن وجد، والتنبيه المشدد على الإشراف اليومي من خلال المتابعة المستمرة.

وأكد وكيل الوزارة، على جميع التوجيهات بإعطاء إفادة الانتهاء من المناهج وفق الخطة الزمنية الموضوعة لكل مادة، وتحديد موقف كراسات الإجابة بمخازن كل إدارة، منبها على عدم خروج الطلاب إلا بعد الانتهاء من اليوم الدراسي، وأن يكون الانصراف من خلال الإشراف.

ونبه على مديري جميع المراحل بمتابعة التكليفات بكل مدرسة، وعلى مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية ومدير مرحلة التعليم الثانوي ومدير التطوير التكنولوجي متابعة أعمال الامتحانات متابعة دقيقة وعلى مدار الساعة وإبلاغ أي مشكلة لغرفة عمليات المديرية، وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة لرصد المشكلات التي تحدث أثناء امتحان صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

وأشار إلى تشكيل مركز توزيع أسئلة بكل إدارة تعليمية لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي والشهادة الإعدادية، والاهتمام بالإشراف اليومي وتوزيع الإشراف بكل صباح أثناء تواجد الطلبة وفى الفسحة وأثناء خروج الطلاب، والتشديد على الحراسة الليلية في المدارس منعًا للسرقات.

وأكد على استقلالية الامتحانات للمدارس الخاصة. واستعدادات الإدارات لامتحانات المواد الغير مضافة للمجموع بدءًا من يوم الإثنين، مسئولية الموجه الأول للمادة مسئولية كاملة عن عمل الامتحانات ومتابعة طباعتها، استعداد الشئون المالية والإدارية لتوفير الأوراق ومستلزمات الامتحانات وتوفير ما يلزم لكنترول الشهادة الإعدادية.

وأشار إلى أن الموجه الأول للمادة مسئول مسئولية كاملة عن مراجعة الشكل النهائي والتأكد من عدم وجود أخطاء والمتابعة مع مسئول التطوير التكنولوجي من توقيت فتح وغلق الامتحان وفقا لجدول الامتحانات المعد من قبل المديرية، بالإضافة إلى قيام مسئول التطوير بطباعة الامتحانات وعرضها على الموجه الأول لمراجعتها قبل الامتحان بمدة كافية ويتم اعتماده من الموجه الأول للمادة.

وأكد على اتباع التعليمات الصادرة من المديرية للصفين الأول والثاني الثانوي، وأن يتم التصحيح اليوم بيومه بكل دقة، حتى يتم الانتهاء من التصحيح وإعلان النتيجة بشكل موحد على مستوى الجيزة، وتحديد واجبات الموجه المقيم وتحديد كيفية التعامل معه وتسليم نفسه للإدارة التعليمية للتوزيع داخل أو خارج الإدارة حسب التوزيع الصادر من قبل المديرية.

ونوه إلى ضرورة متابعة التعليم الفني وتنشيط المنافذ ومشروع رأس المال، وحصر الأعطال الموجودة في المدارس وما تم تنفيذه من أعمال للصيانة، ومتابعة الرصيد المخزني لخامات التدريب الخاص بالطلاب والميزانيات الموجودة، والمعدات المطلوبة لتحسين مستوى الأداء.

وشدد على عدم تداول أية بيانات أو تقارير أو مكاتبات تتعلق بالعمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكذا الامتناع عن إجراء اجتماعات تتعلق بموضوعات بها درجة سرية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي حفاظًا على أمن المعلومات، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بين الطلاب داخل الفصول حفاظًا على صحتهم من انتشار الأمراض بشكل عام وتطهير وتعقيم دورات المياه.