شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يكرم الطالب عمر الحاصل على المركز الأول عالميًا في مسابقة الحساب الذهنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بمقر ديوان عام الوزارة الطفل عمر زكي الطالب بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة المحمدية الإسلامية بمدينة المنصور محافظة الدقهلية، وذلك لتكريمه تقديرًا له بعد حصوله على المركز الأول على العالم في مسابقة الحساب الذهني الدولية المقامة في تايوان.

جاء ذلك بحضور ناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية ووالدة الطفل والأستاذ محمد فاروق خبير الرياضيات بديوان عام الوزارة.

وأجرى الدكتور رضا حجازي حوارًا أبويًا مع الطالب عمر، البالغ من العمر ٧ سنوات، حيث أشاد بمستوى ذكائه وبدور أسرته في رعاية موهبته.

وأشار إلى أن الاستثمار في الإنسان منذ الصغر وتنمية المواهب على رأس اهتمامات الوزارة باعتبارها إحدى أهم الأولويات التي وجهت بها القيادة السياسية.

وأوضح الوزير، في هذا الإطار، أن الاستراتيجية التي أعلنت عنها الوزارة منذ بداية العام الدراسي تضمنت تنمية المواهب ورعايتها عبر تطبيق يوم الأنشطة في المدارس على مستوى الجمهورية، والذي يتم خلاله اكتشاف المواهب المختلفة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

ووجه الدكتور رضا حجازي بإعداد ملف متكامل عن الطالب عمر زكي تمهيدًا لرعايته خلال المرحلة المقبلة واستثمار موهبته، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بالموهوبين واكتشافهم ورعايتهم.

الجدير بالذكر أن الطالب عمر زكي حصل على منحة مجانية من جامعة المنصورة نظرًا لموهبته الفريدة في إجراء العمليات الحسابية المعقدة منذ سن الرابعة، وتمت مخاطبة أكاديمية البحث العلمي بالجامعة لاستثنائه من شرط سن التقديم البالغ ٩ سنوات لمسابقة الحساب الذهني الدولية التابعة لمنظمة اليونسكو والتي ضمت ١٠٠ متسابق على مستوى العالم وهو ما وافقت عليه الجامعة على الفور، كما تم منحه دورة الروبوتات بكلية الهندسة بجامعة المنصورة.