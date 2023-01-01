شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن تنظيم فعاليات المسابقة العلمية الثانية لطلاب المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن الموافقة على تنظيم فاعليات المسابقة العلمية الثانية، وإخطار جميع المدارس الثانوية الرسمية للغات والمتميزة للغات و STEM والمدارس اليابانية لنشر وإعلان جميع المراحل للمشاركة في كل من المسابقة العلمية الثانية والمؤتمر العلمي الدولي للاتصالات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الموقع الإلكترونى للمؤتمر العلمي الدولي الثالث للاتصالات والموعد النهـائي لتسجيل الأوراق البحثية يوم 25 فبراير المقبل، والموعد النهائي لتسجيل المشاريع 15 أبريل 2023.

وطالبت الوزارة، بالتوجيه بسرعة بموافاتها بما تم حيال الموضوع عند الانتهاء من التسجيل في الموعد المحدد المذكور، حتى يتسنى لنا العرض علي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بما تم في هذا الشأن.

وكانت الوزارة، أعلنت إطلاق المسابقة السنوية لإدارة المدرسة المنتجة تحت عنوان "مشروعي مستقبلي" للعام 2022-2023 على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة، أن الجوائز المقدمة لجميع الطلاب الفائزين والمشرفين على مشروعات المدرسة المنتجة الرائدة بإجمالى (20000) عشرون ألف جنيه، ووفق الضوابط والتقييم المنظمة لهذا الشأن التي تم إرسالها لجميع مدارس الجمهورية ونشرها على صفحة المدرسة المنتجة على موقع وزارة التربية والتعليم الفني، وتسليم المشروعات حتى شهر مارس 2023، وذلك بقيادة عماد الدين منصور مدير عام الإدارة العامة للخدمات المركزية، وإشراف أحمد الأنصاري مدير إدارة المدرسة المنتجة.

جدير بالذكر، أن المدرسة المنتجة تهدف إلى اكساب الطلاب مهارات وحرف يدوية مفيدة، وتبادل الخبرات وتوفير واجهة مشرفة واسعة؛ لعرض منتجات الطلاب وتحقيق عوائد مادية للطلاب والمشرفين المشاركين في المشروعات، بالإضافة إلى تحقيق عوائد مادية للمدرسة لمواجهة متطلباتها، وتوفير منافذ تسويقية؛ للعمل على تسويقها في جميع المديريات التعليمية.