شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن اعتماد 14 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين.. بالأسماء والان مع تفاصيل الخبر
1. جلال عبد المحسن عبد ربه محمود حسن-البحيرة-كلية أصول الدين
2. جمال ياسر ماهر حافظ سلك-البحيرة-كلية الشريعة والقانون
3. أنس مصطفى السيد مصطفى جعفر-البحيرة-كلية الشريعة والقانون
4. على صبرى محمد حسبو خضر-البحيرة-كلية الشريعة والقانون
5. محمد عبد الكريم محمد سليمان-أسيوط-كلية الشريعة والقانون
6. سيد مصطفى سيد محمد-أسيوط-كلية الشريعة والقانون
7. رمضان أحمد رمضان حسين-أسيوط-كلية الشريعة والقانون
8. حسام الدين حربى عبد البصير عبد العال-أسيوط-كلية الشريعة والقانون
9. محمد أيمن عساوى عبد الحميد العساوي-البحيرة-كلية الدراسات الإسلامية والعربية
10. على عبد الباسط على محمد أبو العنين رضوان-البحيرة-كلية الدراسات الإسلامية والعربية
11. تهامى رضوان عبد المالك إبراهيم أبو صيام-البحيرة-كلية اللغة العربية
12. إبراهيم السيد محمد حسن بحات-البحيرة-كلية القرآن الكريم
13. أمين يوسف بكر أمين-البحيرة-كلية القرآن الكريم
14. أحمد محمد أبو بكر عيسى-البحيرة-كلية القرآن الكريم
ووجهت وزارة الأوقاف، المديريتين بضرروة استكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتي:
1- نسخة من المؤهل أصل.
2- صورة الرقم القومي.
3- صورتين شخصيتين حديثتين.
4- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.