شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الصرف: تنفيذ مشروعات بـ 1.40 مليار جنيه خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر
يشار الى أن نجاح الصرف فى الأراضى الزراعية يتحقق من خلال تصميم وتنفيذ شبكات صرف عالية الجودة، مع إستمرار أعمال الصيانة الدورية التي تقوم بها الوزارة، والتي تمثل أداة رئيسية لتحقيق إستمرارية هذه الشبكات في أداء عملها بكفاءة وزيادة العمر الإفتراضى لشبكة الصرف المغطى، حيث يتم إستخدام أحدث المعدات المزودة بأجهزة الليزر في تنفيذ هذه المشروعات، ومتابعة عملية غسيل جميع شبكات الصرف المغطى المنفذة مرة على الأقل سنوياً، وتطهير وصيانة غرف التفتيش لضمان عمل الشبكة بكامل مكوناتها بكفاءة عالية ، مشيراً إلى أن هيئة الصرف يتبعها 7 مصانع لإنتاج المواسير البلاستيك موزعة على أقاليم الهيئة الستة بالوجهين البحرى والقبلى (أجا - زفتى - دمنهور - طنطا - بنى سويف - أسيوط - قنا) لإنتاج مواسير الـ P.V.C والـ PE .
وتتولى هيئة الصرف متابعة تنفيذ قانون حماية المجارى المائية من التلوث فيما يخص شبكة الصرف الزراعي وهو القانون المعنى بالمحافظة على نوعية المياه، من خلال تحرير محاضر مخالفات وإستصدار قرارات الإزالة للتعديات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وفى ضوء أهمية التدريب في رفع كفاءة الأداء للعاملين بها وتنمية مهاراتهم ومعارفهم لمواكبة التطورات التكنولوجية المستحدثة محلياً وعالمياً بصفة مستمرة، ونظراً لأن العمل بهيئة الصرف ذو طبيعة خاصة ويتميز بتقنيات عالية.. فقد أنشأت الهيئة مركزين متخصصين للتدريب بكل من طنطا والنوبارية يتم التدريب فيهما على أعمال الصرف سواء من ناحية التقنيات أو استخدام المعدات الحديثة لتدريب العاملين بالهيئة لضمان سلامة تنفيذ المشروعات.