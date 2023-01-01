شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الصرف: تنفيذ مشروعات بـ 1.40 مليار جنيه خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏‎أكد المهندس محمد صالح رئيس هيئة الصرف أنه تم تنفيذ أعمال بإستثمارات قدرها 1.40 مليار جنيه، خلال عام 2022 حيث تم الإنتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف الزراعى بشقيه العام والمغطى فى زمام 69 ألف فدان بمحافظات القليوبية والشرقية والدقهلية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ والإسكندرية والبحيرة ودمياط والفيوم وبنى سويف والمنيا واسيوط وسوهاج وقنا وأسوان.

‏‎وأضاف صالح أنه تم إنشاء وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية على العديد من المصارف فى 13 محافظة وهي "الجيزة – كفر الشيخ - الغربية – المنوفية – البحيرة – المنيا – قنا – القليوبية – الدقهلية – دمياط – الاسكندرية – بنى سويف – الشرقية” ومن أهم تلك الأعمال “إحلال وتجديد كوبرى مصرف ك 0.500 على مصرف 11 وكوبرى كوم النور ك 4.50 على مصرف اللبينى ببنى سويف - إنشاء سحارة مصرف كفر البطيخ بدمياط - إنشاء نطاق شبكى على مصرف أبو صوير - حماية ميول مصرف شمال الاسماعيلية).

يشار الى أن نجاح الصرف فى الأراضى الزراعية يتحقق من خلال تصميم وتنفيذ شبكات صرف عالية الجودة، مع إستمرار أعمال الصيانة الدورية التي تقوم بها الوزارة، والتي تمثل أداة رئيسية لتحقيق إستمرارية هذه الشبكات في أداء عملها بكفاءة وزيادة العمر الإفتراضى لشبكة الصرف المغطى، حيث يتم إستخدام أحدث المعدات المزودة بأجهزة الليزر في تنفيذ هذه المشروعات، ومتابعة عملية غسيل جميع شبكات الصرف المغطى المنفذة مرة على الأقل سنوياً، وتطهير وصيانة غرف التفتيش لضمان عمل الشبكة بكامل مكوناتها بكفاءة عالية ، مشيراً إلى أن هيئة الصرف يتبعها 7 مصانع لإنتاج المواسير البلاستيك موزعة على أقاليم الهيئة الستة بالوجهين البحرى والقبلى (أجا - زفتى - دمنهور - طنطا - بنى سويف - أسيوط - قنا) لإنتاج مواسير الـ P.V.C والـ PE .

وتتولى هيئة الصرف متابعة تنفيذ قانون حماية المجارى المائية من التلوث فيما يخص شبكة الصرف الزراعي وهو القانون المعنى بالمحافظة على نوعية المياه، من خلال تحرير محاضر مخالفات وإستصدار قرارات الإزالة للتعديات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وفى ضوء أهمية التدريب في رفع كفاءة الأداء للعاملين بها وتنمية مهاراتهم ومعارفهم لمواكبة التطورات التكنولوجية المستحدثة محلياً وعالمياً بصفة مستمرة، ونظراً لأن العمل بهيئة الصرف ذو طبيعة خاصة ويتميز بتقنيات عالية.. فقد أنشأت الهيئة مركزين متخصصين للتدريب بكل من طنطا والنوبارية يتم التدريب فيهما على أعمال الصرف سواء من ناحية التقنيات أو استخدام المعدات الحديثة لتدريب العاملين بالهيئة لضمان سلامة تنفيذ المشروعات.‫