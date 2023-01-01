شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يبحث مع خبير ياباني تبادل الخبرات في جراحات الأطفال وزراعة الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر
و في مستهل الاجتماع، أكد الوزير عمق وترابط العلاقات المصرية اليابانية، مؤكداً أهمية توطيد أواصر التعاون في شتى المجالات الصحية، بما يضمن الارتقاء بكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول بحث إيفاد واستقبال الفرق الطبية بين مصر واليابان، للتدريب وتبادل الخبرات بين الدولتين في مجال زراعة الأعضاء، وجراحات الأطفال، بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتحسين الصحة العامة للمواطنين.
وقال «عبدالغفار» إن الوزير أكد أهمية اتخاذ خطوات تنفيذية جادة في مجال التعاون بجراحات زراعة الأعضاء وجراحات الأطفال، من خلال عقد بروتوكولات تعاون وتطبيقها بالمستشفيات والمراكز البحثية المتخصصة في البلدين.
حضر الاجتماع، الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان، لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور باسم عيسى، مدير المعهد القومي لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد، وعدد من الخبراء في زراعة الكبد.